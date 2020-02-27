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    «Наполи» хочет продать Кулибали и ждет предложений от «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Эвертона»

    В «Наполи» рассчитывают, что у них не возникнет проблем с летней продажей Калиду Кулибали. Итальянцы ждут предложений от «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Эвертона», пишут в Италии.

    Ранее Кулибали обзавелся жильем в Париже, потратив на квартиру 4 миллиона евро. «ПСЖ» также входит в число претендентов на сенегальца.

    • Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
    • За 5,5 сезонов игрок провел более 232 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.
    • На рынке игрок стоит 75 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2721

      zatonn 50 минут назад

      В Баварии его точно не ждут

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