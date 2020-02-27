«Наполи» хочет продать Кулибали и ждет предложений от «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Эвертона»

В «Наполи» рассчитывают, что у них не возникнет проблем с летней продажей Калиду Кулибали. Итальянцы ждут предложений от «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Эвертона», пишут в Италии.
Ранее Кулибали обзавелся жильем в Париже, потратив на квартиру 4 миллиона евро. «ПСЖ» также входит в число претендентов на сенегальца.
- Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
- За 5,5 сезонов игрок провел более 232 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.
- На рынке игрок стоит 75 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport