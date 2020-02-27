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  • «Наполи» хочет продать Кулибали и ждет предложений от «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Эвертона»

«Наполи» хочет продать Кулибали и ждет предложений от «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Эвертона»

27 февраля 2020, 21:49
3

В «Наполи» рассчитывают, что у них не возникнет проблем с летней продажей Калиду Кулибали. Итальянцы ждут предложений от «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Эвертона», пишут в Италии.

Ранее Кулибали обзавелся жильем в Париже, потратив на квартиру 4 миллиона евро. «ПСЖ» также входит в число претендентов на сенегальца.

  • Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
  • За 5,5 сезонов игрок провел более 232 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.
  • На рынке игрок стоит 75 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Наполи Бавария Эвертон Манчестер Юнайтед Кулибали Калиду
Комментарии (3)
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zatonn
1582832611
В Баварии его точно не ждут
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1582871770
Конечно спрос будет на такого защитника, и ПСЖ может подсуетиться. Хотя я думаю он сейчас Челси нужнее всего, там и проблемы в центре обороны и хороший трансферный бюджет будет летом.
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