Foot Mercato: «ПСЖ» готов платить Кулибали 12 миллионов в год

«ПСЖ» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане видят в 28-летнем центрбеке долгосрочную замену для Тиаго Силвы, у которого летом истекает контракт с клубом.

«ПСЖ» готов платить сенегальцу 12 миллионов евро в год. За его трансфер придется заплатить 75 миллионов.