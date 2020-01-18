Foot Mercato: «ПСЖ» готов платить Кулибали 12 миллионов в год

«ПСЖ» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, парижане видят в 28-летнем центрбеке долгосрочную замену для Тиаго Силвы, у которого летом истекает контракт с клубом.
«ПСЖ» готов платить сенегальцу 12 миллионов евро в год. За его трансфер придется заплатить 75 миллионов.
- Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
- За 5,5 сезонов игрок провел 232 матча, забил 10 голов и сделал пять ассистов.
Источник: Foot Mercato
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