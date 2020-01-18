Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Foot Mercato: «ПСЖ» готов платить Кулибали 12 миллионов в год

    «ПСЖ» заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Foot Mercato.

    По информации источника, парижане видят в 28-летнем центрбеке долгосрочную замену для Тиаго Силвы, у которого летом истекает контракт с клубом.

    «ПСЖ» готов платить сенегальцу 12 миллионов евро в год. За его трансфер придется заплатить 75 миллионов.

    • Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
    • За 5,5 сезонов игрок провел 232 матча, забил 10 голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Foot Mercato

    Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 11:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1293

      solodealer 1 час назад

      Возьмите Кудряшёва за пять)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru