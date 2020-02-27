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  • Аршавин и Жирков – в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

Аршавин и Жирков – в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

27 февраля 2020, 11:33
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов за период с 2010 по 2019 год.

В топ-10 попали два футболиста – Юрий Жирков и Андрей Аршавин, которые заняли восьмое и десятое место соответственно.

Возглавляет список теннисистка Мария Шарапова, также в нем есть шесть хоккеистов и один баскетболист.

  • Общий доход Жиркова за 10 лет – 49,7 миллиона долларов.
  • Общий доход Аршавина за 10 лет – 43,3 миллиона долларов.
  • В расчет брались зарплата, призовые, бонусы и спонсорские сделки без учета налогов, отчислений агентам и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.

Источник: Forbes
Россия Аршавин Андрей Жирков Юрий
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1582804853
Что Хоккеисты много получают... спорт в который играет от силы 5-6 стран...
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