Аршавин и Жирков – в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов за период с 2010 по 2019 год.
В топ-10 попали два футболиста – Юрий Жирков и Андрей Аршавин, которые заняли восьмое и десятое место соответственно.
Возглавляет список теннисистка Мария Шарапова, также в нем есть шесть хоккеистов и один баскетболист.
- Общий доход Жиркова за 10 лет – 49,7 миллиона долларов.
- Общий доход Аршавина за 10 лет – 43,3 миллиона долларов.
- В расчет брались зарплата, призовые, бонусы и спонсорские сделки без учета налогов, отчислений агентам и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.
Источник: Forbes