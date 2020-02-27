Аршавин и Жирков – в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов за период с 2010 по 2019 год.

В топ-10 попали два футболиста – Юрий Жирков и Андрей Аршавин, которые заняли восьмое и десятое место соответственно.

Возглавляет список теннисистка Мария Шарапова, также в нем есть шесть хоккеистов и один баскетболист.