Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иммобиле не тренируется с «Лацио» из-за лихорадки

26 февраля 2020, 14:57
1

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не тренируется с командой из-за болезни.

30-летний форвард пропустил занятие во вторник из-за лихорадки, сообщает Corriere dello Sport. Главный тренер римской команды Симоне Индзаги надеется, что футболист восстановится к игре с «Болоньей» в субботу.

  • Иммобиле забил 27 голов в 25 матчах Серии А и лидирует в списке бомбардиров.
  • По данным на 26 февраял, число погибших от коронавируса в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 инфицированных.

Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол

Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Лацио Иммобиле Чиро
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1582726604
Откуда вы данные берёте? Заболевших уже 374
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+