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    Иммобиле не тренируется с «Лацио» из-за лихорадки

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не тренируется с командой из-за болезни.

    30-летний форвард пропустил занятие во вторник из-за лихорадки, сообщает Corriere dello Sport. Главный тренер римской команды Симоне Индзаги надеется, что футболист восстановится к игре с «Болоньей» в субботу.

    • Иммобиле забил 27 голов в 25 матчах Серии А и лидирует в списке бомбардиров.
    • По данным на 26 февраял, число погибших от коронавируса в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 инфицированных.

    Италия отменяет матчи, «МЮ» закрывает игрока на карантин, португалец переезжает прямо в Ухань – так коронавирус влияет на футбол

    Источник: Corriere dello Sport

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