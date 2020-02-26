Иммобиле не тренируется с «Лацио» из-за лихорадки

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не тренируется с командой из-за болезни.

30-летний форвард пропустил занятие во вторник из-за лихорадки, сообщает Corriere dello Sport. Главный тренер римской команды Симоне Индзаги надеется, что футболист восстановится к игре с «Болоньей» в субботу.

Иммобиле забил 27 голов в 25 матчах Серии А и лидирует в списке бомбардиров.

По данным на 26 февраял, число погибших от коронавируса в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 инфицированных.

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