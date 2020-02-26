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  • Глушенков – о переходе из «Спартака» в «Крылья»: «Лучше уйти в аренду и больше играть»

Глушенков – о переходе из «Спартака» в «Крылья»: «Лучше уйти в аренду и больше играть»

26 февраля 2020, 14:49
10

Полузащитник «Спартака» Михаил Глушенков прокомментировал свой переход в «Крылья Советов», где проведет остаток сезона на правах аренды.

— Эмоции только положительные, потому что лучше уйти в аренду и больше играть. Я рад, дальше надо прогрессировать. Коллектив принял хорошо, знаю многих молодых футболистов, они мне помогают. Дальше буду знакомиться с остальными игроками. Божович спросил, как я проводил предыдущие сборы, сколько минут сыграл и так далее.

— Какие задачи ставите перед собой?

— Надо показывать результативные действия: голы и передачи. В основном это самое главное.

— Приятно, что в команде есть бывшие игроки «Чертаново»?

— Да, они мне помогают. Мне проще влиться в коллектив.

— Удалось прогуляться по городу?

— Пока нет, я только второй день в Самаре. Знаю, что зимой здесь очень холодно и много снега, – сказал Глушенков в интервью клубной пресс-службе.

  • Два первых сбора Глушенков работал с основой «Спартака».
  • Игрок вызывается в молодежную сборную России.
  • «Крылья Советов» идут в РПЛ в зоне вылета.

Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Источник: Ютуб-канал «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Глушенков Максим
Комментарии (10)
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oyabun
1582719911
Да главное чтобы играл в Крыльях, а то вон наш Данила Прошляков перешел в Ростов, тоже думал наверное игровую практику там получить, да так и сидит всё время на лавке в запасе.
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sir_Alex
1582740149
Лучше вообще завязать с футболом!
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vka1970
1582742111
Аларм мечтал , что он прыгун Литейный думал, что колдун Но тут подкрался карачун Обоих выкинув в гальюн.
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momwig_
1582785848
А во втором дивизионе вообще без замен бы играл - стопудов. Рассмотри вариант...
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Ziklop
1582808407
Давай результат, Крыльям он очень нужен.
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