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    Глушенков – о переходе из «Спартака» в «Крылья»: «Лучше уйти в аренду и больше играть»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Глушенков прокомментировал свой переход в «Крылья Советов», где проведет остаток сезона на правах аренды.

    — Эмоции только положительные, потому что лучше уйти в аренду и больше играть. Я рад, дальше надо прогрессировать. Коллектив принял хорошо, знаю многих молодых футболистов, они мне помогают. Дальше буду знакомиться с остальными игроками. Божович спросил, как я проводил предыдущие сборы, сколько минут сыграл и так далее.

    — Какие задачи ставите перед собой?

    — Надо показывать результативные действия: голы и передачи. В основном это самое главное.

    — Приятно, что в команде есть бывшие игроки «Чертаново»?

    — Да, они мне помогают. Мне проще влиться в коллектив.

    — Удалось прогуляться по городу?

    — Пока нет, я только второй день в Самаре. Знаю, что зимой здесь очень холодно и много снега, – сказал Глушенков в интервью клубной пресс-службе.

    • Два первых сбора Глушенков работал с основой «Спартака».
    • Игрок вызывается в молодежную сборную России.
    • «Крылья Советов» идут в РПЛ в зоне вылета.

    Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

    Источник: Ютуб-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +21680

      oyabun 22 минуты назад

      Да главное чтобы играл в Крыльях, а то вон наш Данила Прошляков перешел в Ростов, тоже думал наверное игровую практику там получить, да так и сидит всё время на лавке в запасе.

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      Рейтинг: +12869

      sssrspartak 23 минуты назад

      два помойных бомжарских ведра как всегда здесь!третье еще из помойки не вылезло!тьфу безобразные создания!

      1
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      Рейтинг: +1132

      alarm 45 минут назад

      все бегут из спартака, позор-то какой!

      1
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      Рейтинг: +4953

      Persona_non_Grata 55 минут назад

      На основу спартака пока не тянул , но и погоду не портил - аренда самое лучшее для того чтобы молодой игрок прогрессировал , а там глядишь и в мастера вырастит , удачи )))

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      Рейтинг: +1240

      Литейный4 56 минут назад

      Вляпался парень. Хоть остаток сезона не увидит свинарник. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4953

      Persona_non_Grata > Литейный4 53 минуты назад

      Вляпался скорее всего ты - проверь , а то дерьмом так и несет (((

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