Глушенков – о переходе из «Спартака» в «Крылья»: «Лучше уйти в аренду и больше играть»

Да главное чтобы играл в Крыльях, а то вон наш Данила Прошляков перешел в Ростов, тоже думал наверное игровую практику там получить, да так и сидит всё время на лавке в запасе.
Полузащитник «Спартака» Михаил Глушенков прокомментировал свой переход в «Крылья Советов», где проведет остаток сезона на правах аренды.
— Эмоции только положительные, потому что лучше уйти в аренду и больше играть. Я рад, дальше надо прогрессировать. Коллектив принял хорошо, знаю многих молодых футболистов, они мне помогают. Дальше буду знакомиться с остальными игроками. Божович спросил, как я проводил предыдущие сборы, сколько минут сыграл и так далее.
— Какие задачи ставите перед собой?
— Надо показывать результативные действия: голы и передачи. В основном это самое главное.
— Приятно, что в команде есть бывшие игроки «Чертаново»?
— Да, они мне помогают. Мне проще влиться в коллектив.
— Удалось прогуляться по городу?
— Пока нет, я только второй день в Самаре. Знаю, что зимой здесь очень холодно и много снега, – сказал Глушенков в интервью клубной пресс-службе.
- Два первых сбора Глушенков работал с основой «Спартака».
- Игрок вызывается в молодежную сборную России.
- «Крылья Советов» идут в РПЛ в зоне вылета.
Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»