Глушенков – о переходе из «Спартака» в «Крылья»: «Лучше уйти в аренду и больше играть»

Полузащитник «Спартака» Михаил Глушенков прокомментировал свой переход в «Крылья Советов», где проведет остаток сезона на правах аренды.

— Эмоции только положительные, потому что лучше уйти в аренду и больше играть. Я рад, дальше надо прогрессировать. Коллектив принял хорошо, знаю многих молодых футболистов, они мне помогают. Дальше буду знакомиться с остальными игроками. Божович спросил, как я проводил предыдущие сборы, сколько минут сыграл и так далее.

— Какие задачи ставите перед собой?

— Надо показывать результативные действия: голы и передачи. В основном это самое главное.

— Приятно, что в команде есть бывшие игроки «Чертаново»?

— Да, они мне помогают. Мне проще влиться в коллектив.

— Удалось прогуляться по городу?

— Пока нет, я только второй день в Самаре. Знаю, что зимой здесь очень холодно и много снега, – сказал Глушенков в интервью клубной пресс-службе.

Два первых сбора Глушенков работал с основой «Спартака».

Игрок вызывается в молодежную сборную России.

«Крылья Советов» идут в РПЛ в зоне вылета.

Официально: Глушенков перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»