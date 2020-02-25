Карасев: «Главный судья в России получает за матч 115 тысяч рублей. Видеоассистент – половину от этого»

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о финансовом обеспечение арбитров. Помимо оплаты за матч, рефери получают ежемесячно деньги на подготовку.

«По деньгам судья на VАR получает 50% от гонорара главного арбитра. Главный сейчас в России – 115 тысяч рублей за матч. И 30 тысяч ежемесячно на подготовку. На эти деньги можно нанять тренера, массажиста, арендовать зал для тренировок. Суммы, конечно, недостаточно, но хорошо, что она есть. Плюс, если травма и ты не судишь, хоть какой-то минимум, но приходит.

В VАR я бы изменил перелеты – сделал бы так, чтобы не приходилось летать, если ты отвечаешь за видео. В первой половине сезона лицензированных VАR было мало, на пять-шесть человек выпала большая нагрузка: в субботу я сужу игру, а в понедельник – сижу на VАR. Из-за этого случается, что из одного города лечу в другой, не залетая в Москву. Или из Москвы – сразу же в другой город.

Нормальный цикл – матч в неделю, тут было два матча за уик-энд. В одном – главный: это физическая и ментальная активность, в другой – физической нет, но принимаешь такие же решения. Два матча за три дня – серьезная нагрузка. Но сейчас в Москве строят матч-центр, устанавливают оборудование. Для москвичей не будет никаких проблем», – сказал Карасев.