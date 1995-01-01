Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Карасев: «Главный судья в России получает за матч 115 тысяч рублей. Видеоассистент – половину от этого»

    Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о финансовом обеспечение арбитров. Помимо оплаты за матч, рефери получают ежемесячно деньги на подготовку.

    «По деньгам судья на VАR получает 50% от гонорара главного арбитра. Главный сейчас в России – 115 тысяч рублей за матч. И 30 тысяч ежемесячно на подготовку. На эти деньги можно нанять тренера, массажиста, арендовать зал для тренировок. Суммы, конечно, недостаточно, но хорошо, что она есть. Плюс, если травма и ты не судишь, хоть какой-то минимум, но приходит.

    В VАR я бы изменил перелеты – сделал бы так, чтобы не приходилось летать, если ты отвечаешь за видео. В первой половине сезона лицензированных VАR было мало, на пять-шесть человек выпала большая нагрузка: в субботу я сужу игру, а в понедельник – сижу на VАR. Из-за этого случается, что из одного города лечу в другой, не залетая в Москву. Или из Москвы – сразу же в другой город.

    Нормальный цикл – матч в неделю, тут было два матча за уик-энд. В одном – главный: это физическая и ментальная активность, в другой – физической нет, но принимаешь такие же решения. Два матча за три дня – серьезная нагрузка. Но сейчас в Москве строят матч-центр, устанавливают оборудование. Для москвичей не будет никаких проблем», – сказал Карасев.

    • Арбитр судит матчи чемпионата России с 2008 года.
    • Карасев работал на чемпионате мира-2018.
    • Также арбитр обслуживает игры еврокубков.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kostik.mironenko 20 минут назад


      Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюх и кидал. Здесь девки сами хотят я уже не первую снимаю здесь ------- https://cuz.su/dating

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1734

      giluxa1963 21 минуту назад

      не хило то так 57500 в час специ на производстве и в месяц столько не получают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      sir_Alex 22 минуты назад

      Тяжела и незавидна судьба судей РФПЛ, хе-хе! Если бы не плюшки от газпрёма, вообще был бы край)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1140

      Hektor 84 33 минуты назад

      Не нравится судейская работа иди на производство работать. Как у нас в России руководители любят работникам втирать, что не заменимых нет! Вас за воротами много таких.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1226

      Литейный4 49 минут назад

      Судьи за матч с участием Спартака в случае его победы получают тройную ставку. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3620

      JTherry 50 минут назад

      итого получается 700 тысяч в месяц и все-равно им - мало! и от Миллера в чемоданах... в общем, позор бомжам!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1715

      Борат > JTherry 33 минуты назад

      Ну ты на трассе больше зарабатываешь ! Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3620

      JTherry > Борат 25 минут назад

      по себе судишь, чурек?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1715

      Борат 55 минут назад

      Это официально, а сколько ещё в чемоданах от федуна ???

      Позор за рылов !!!

      Гыгы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru