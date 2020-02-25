Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев: «Главный судья в России получает за матч 115 тысяч рублей. Видеоассистент – половину от этого»

Карасев: «Главный судья в России получает за матч 115 тысяч рублей. Видеоассистент – половину от этого»

25 февраля 2020, 20:30
11

Судья РПЛ Сергей Карасев рассказал о финансовом обеспечение арбитров. Помимо оплаты за матч, рефери получают ежемесячно деньги на подготовку.

«По деньгам судья на VАR получает 50% от гонорара главного арбитра. Главный сейчас в России – 115 тысяч рублей за матч. И 30 тысяч ежемесячно на подготовку. На эти деньги можно нанять тренера, массажиста, арендовать зал для тренировок. Суммы, конечно, недостаточно, но хорошо, что она есть. Плюс, если травма и ты не судишь, хоть какой-то минимум, но приходит.

В VАR я бы изменил перелеты – сделал бы так, чтобы не приходилось летать, если ты отвечаешь за видео. В первой половине сезона лицензированных VАR было мало, на пять-шесть человек выпала большая нагрузка: в субботу я сужу игру, а в понедельник – сижу на VАR. Из-за этого случается, что из одного города лечу в другой, не залетая в Москву. Или из Москвы – сразу же в другой город.

Нормальный цикл – матч в неделю, тут было два матча за уик-энд. В одном – главный: это физическая и ментальная активность, в другой – физической нет, но принимаешь такие же решения. Два матча за три дня – серьезная нагрузка. Но сейчас в Москве строят матч-центр, устанавливают оборудование. Для москвичей не будет никаких проблем», – сказал Карасев.

  • Арбитр судит матчи чемпионата России с 2008 года.
  • Карасев работал на чемпионате мира-2018.
  • Также арбитр обслуживает игры еврокубков.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1582652678
итого получается 700 тысяч в месяц и все-равно им - мало! и от Миллера в чемоданах... в общем, позор бомжам!!!!
Ответить
Hektor 84
1582653681
Не нравится судейская работа иди на производство работать. Как у нас в России руководители любят работникам втирать, что не заменимых нет! Вас за воротами много таких.
Ответить
sir_Alex
1582654349
Тяжела и незавидна судьба судей РФПЛ, хе-хе! Если бы не плюшки от газпрёма, вообще был бы край)))
Ответить
giluxa1963
1582654422
не хило то так 57500 в час специ на производстве и в месяц столько не получают
Ответить
mihail200606
1582658406
****.. За полтора часа.. И последняя фраза мне понравилась - для москвичей никаких проблем.. Ну да, бл.., это ж главное..
Ответить
VVM1964
1582661744
" Я бы в арбитры пошел , пусть меня научат " )))))
Ответить
zigbert
1582725618
Условия созданы. Теперь будем ждать честную работу от судейского корпуса.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+