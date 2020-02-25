Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг

«Динамо» сообщило об отстранении форварда Артема Беседина за допинг.

«УЕФА отстранил Артема Беседина на год. Такое решение принято 24 февраля по результатам слушаний апелляционного органа УЕФА по дисциплинарному делу о нарушении Бесединым антидопинговых правил.

Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными сроками для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины.

Относительно того, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее. К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств.

«Динамо» полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле», – говорится в заявлении клуба.