Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг

как же так? Украина це Европа?
«Динамо» сообщило об отстранении форварда Артема Беседина за допинг.
«УЕФА отстранил Артема Беседина на год. Такое решение принято 24 февраля по результатам слушаний апелляционного органа УЕФА по дисциплинарному делу о нарушении Бесединым антидопинговых правил.
Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными сроками для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины.
Относительно того, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее. К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств.
«Динамо» полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле», – говорится в заявлении клуба.
- По информации «ТаТоТаке», 23-летний футболист не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме».
- За это нарушение нападающего отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.
- Беседин – воспитанник «Динамо», за основную команду провeл 105 матчей, забил 29 голов и сделал 11 ассистов.
- Форвард провел 14 матчей за сборную Украины, забил два гола.