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  • Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг

Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг

25 февраля 2020, 17:55
7

«Динамо» сообщило об отстранении форварда Артема Беседина за допинг.

«УЕФА отстранил Артема Беседина на год. Такое решение принято 24 февраля по результатам слушаний апелляционного органа УЕФА по дисциплинарному делу о нарушении Бесединым антидопинговых правил.

Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными сроками для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины.

Относительно того, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее. К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств.

«Динамо» полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле», – говорится в заявлении клуба.

  • По информации «ТаТоТаке», 23-летний футболист не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме».
  • За это нарушение нападающего отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.
  • Беседин – воспитанник «Динамо», за основную команду провeл 105 матчей, забил 29 голов и сделал 11 ассистов.
  • Форвард провел 14 матчей за сборную Украины, забил два гола.

Источник: официальный сайт киевского «Динамо»
Отбор ЧЕ-2020 Украина. Премьер-лига Динамо К Украина Беседин Артем
Комментарии (7)
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Chernyi Lis
1582643670
ух ты...как это случилось? разве не ваши по крови они как янки с бритосами..
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Chernyi Lis
1582643717
понял..его можно..фамилия русская же..
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BRO_football
1582644501
Ну вот. Так и надо. Вспоминайте этот случай, когда будете говорить, что только русских из-за допинга отстраняют.
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dinar7777dinar
1582646833
как же так? Украина це Европа?
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klim2m
1584794177
В Ростов его к нам воспитаем епта )))
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