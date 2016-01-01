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    Форварда сборной Украины Беседина дисквалифицировали за допинг

    «Динамо» сообщило об отстранении форварда Артема Беседина за допинг.

    «УЕФА отстранил Артема Беседина на год. Такое решение принято 24 февраля по результатам слушаний апелляционного органа УЕФА по дисциплинарному делу о нарушении Бесединым антидопинговых правил.

    Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными сроками для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины.

    Относительно того, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее. К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств.

    «Динамо» полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле», – говорится в заявлении клуба.

    • По информации «ТаТоТаке», 23-летний футболист не прошел допинг-тест после осеннего матча Лиги Европы против «Мальме».
    • За это нарушение нападающего отстранили от футбольной деятельности на 30 дней.
    • Беседин – воспитанник «Динамо», за основную команду провeл 105 матчей, забил 29 голов и сделал 11 ассистов.
    • Форвард провел 14 матчей за сборную Украины, забил два гола.

    Источник: официальный сайт киевского «Динамо»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3015

      dinar7777dinar 47 минут назад

      как же так? Украина це Европа?

      1
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      Рейтинг: +8376

      parevg 1 час назад

      А что не всю украину, пускай выступают под нейтральным флагом)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7368

      BRO_football 1 час назад

      Ну вот. Так и надо. Вспоминайте этот случай, когда будете говорить, что только русских из-за допинга отстраняют.

      2
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      ...
      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis > BRO_football 1 час назад

      на допинге все бритосы и америкосы и французы норвежцы..а тут для показухи какого то не имеющего для них пользы вывели в свет..всем известно просто молчат потому что страшно..что вада коррумпирована !

      1
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      ...
      Рейтинг: +8376

      parevg > Chernyi Lis 1 час назад

      Вада принадлежит америкосам, но за спортсменами США не следит, в НХЛ, НБА, МЛС никого не проверяют...
      А о братьях вильямс я вообще молчу.

      2
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      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis > parevg 1 час назад

      а я про что...и давно знаю где торчки сша сидят..

      1
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      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis 1 час назад

      понял..его можно..фамилия русская же..

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      Рейтинг: +53159

      Chernyi Lis 1 час назад

      ух ты...как это случилось? разве не ваши по крови они как янки с бритосами..

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