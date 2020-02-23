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  • Семин – об игре с «Зенитом»: «Нападающий? Я верю в своих ребят»

Семин – об игре с «Зенитом»: «Нападающий? Я верю в своих ребят»

23 февраля 2020, 14:11
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги третьего сбора московской команды.

«Из положительных моментов – восстанавливается Алексей Миранчук. Этот сбор мы завершили без травм. На протяжении 60 минут до замен в сегодняшнем матче выглядели неплохо. Кондиции хорошие. Осталось провести в Испании еще четыре тренировочных дня, после чего вылетаем в Москву.

Готовы ли мы к «Зениту», покажет игра. Чемпионат начинается 29 числа, значит, должны быть готовы. Нападающий? Я верю в своих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед», – сказал Семин.

  • В субботу «Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Чайку» (3:1).
  • «Локомотив» сейчас в РПЛ идет пятым.
  • «Зенит» примет московскую команду 29 февраля.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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Garrincha58
1582463171
Локо выиграет
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upiter622
1582467269
Нет у Палыча никаких шансов,Зенит победит 2-0!
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titata
1582472578
еще неизвестно как судить будут, у нас могут насвистеть в любую сторону.
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Джой
1582476768
Хочется увидеть красивый футбол,но боюсь после перерыва команды будут бояться играть в атакующий футбол. Предполагаю что будет ничья. Удачи командам на старте. Возможно будет так... "Семин: Ломайте их!" и Малком опять в лазарет.
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paracetamol
1582479238
Еще один верующий нашелся...
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starche
1582483128
Ни о чем.
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