Семин – об игре с «Зенитом»: «Нападающий? Я верю в своих ребят»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги третьего сбора московской команды.

«Из положительных моментов – восстанавливается Алексей Миранчук. Этот сбор мы завершили без травм. На протяжении 60 минут до замен в сегодняшнем матче выглядели неплохо. Кондиции хорошие. Осталось провести в Испании еще четыре тренировочных дня, после чего вылетаем в Москву.

Готовы ли мы к «Зениту», покажет игра. Чемпионат начинается 29 числа, значит, должны быть готовы. Нападающий? Я верю в своих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед», – сказал Семин.