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    Семин – об игре с «Зенитом»: «Нападающий? Я верю в своих ребят»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги третьего сбора московской команды.

    «Из положительных моментов – восстанавливается Алексей Миранчук. Этот сбор мы завершили без травм. На протяжении 60 минут до замен в сегодняшнем матче выглядели неплохо. Кондиции хорошие. Осталось провести в Испании еще четыре тренировочных дня, после чего вылетаем в Москву.

    Готовы ли мы к «Зениту», покажет игра. Чемпионат начинается 29 числа, значит, должны быть готовы. Нападающий? Я верю в своих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед», – сказал Семин.

    • В субботу «Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Чайку» (3:1).
    • «Локомотив» сейчас в РПЛ идет пятым.
    • «Зенит» примет московскую команду 29 февраля.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +830

      Литейный4 30 минут назад

      Зенит не даст ни единого шанса гудкам. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +382

      Ceнит 30 минут назад

      Легкие очки для Палыча. Трёшка минимум, и целую неделю бомжей на ветках не увидим

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