АПЛ. Жезус принес «Манчестер Сити» победу над «Лестером», команда Роджерса не выигрывает в четвертом матче подряд

В 27-м туре АПЛ «Манчестер Сити» победил «Лестер». На 63-й минуте форвард гостей Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» остался на второй строчке таблицы. На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Жезус, 80.

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сeюнджю, Фукс (Перес, 90+2), Чилвел, Прат (Джеймс, 85), Тилеманс, Мэддисон, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт (Отаменди, 58), Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брeйне, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 77).

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