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    АПЛ. Жезус принес «Манчестер Сити» победу над «Лестером», команда Роджерса не выигрывает в четвертом матче подряд

    В 27-м туре АПЛ «Манчестер Сити» победил «Лестер». На 63-й минуте форвард гостей Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

    «Манчестер Сити» остался на второй строчке таблицы. На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Жезус, 80.

    «Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сeюнджю, Фукс (Перес, 90+2), Чилвел, Прат (Джеймс, 85), Тилеманс, Мэддисон, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт (Отаменди, 58), Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брeйне, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 77).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1417

      sir_Alex 12 минут назад

      Эх, лисы, лисы...

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      Рейтинг: +110

      AleSan4es 17 минут назад

      Просто игра на бк, одним надо было забить 1, другим забить вообще не надо было... игра варди, получил мяч, оторвался навес в аут, игра лестера проигрываем 0.1 дома, последние минуты может прессинг и последний штурм? Да не, зачем? Паркуем автобус!Игра тренера лестера проигрываем 0.1 после гола поменять игру сделать замены? Да не, выпущу я игрока на 92 минуте....

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