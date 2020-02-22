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АПЛ. Жезус принес «Манчестер Сити» победу над «Лестером», команда Роджерса не выигрывает в четвертом матче подряд

22 февраля 2020, 22:21
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В 27-м туре АПЛ «Манчестер Сити» победил «Лестер». На 63-й минуте форвард гостей Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

«Манчестер Сити» остался на второй строчке таблицы. На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Жезус, 80.

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сeюнджю, Фукс (Перес, 90+2), Чилвел, Прат (Джеймс, 85), Тилеманс, Мэддисон, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт (Отаменди, 58), Фернандиньо, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брeйне, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 77).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Манчестер Сити Жезус Габриэль
Комментарии (2)
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AleSan4es
1582400424
Просто игра на бк, одним надо было забить 1, другим забить вообще не надо было... игра варди, получил мяч, оторвался навес в аут, игра лестера проигрываем 0.1 дома, последние минуты может прессинг и последний штурм? Да не, зачем? Паркуем автобус!Игра тренера лестера проигрываем 0.1 после гола поменять игру сделать замены? Да не, выпущу я игрока на 92 минуте....
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sir_Alex
1582400773
Эх, лисы, лисы...
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