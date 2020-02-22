Санчо набрал в Бундеслиге 27 очков по «гол+пас». Он превзошел показатель прошлого сезона

Футболист «Боруссии» Джейдон Санчо в матче 23-го тура Бундеслиги против «Вердера» сделал очередной голевой пас. Теперь у него по системе «гол+пас» в сезоне турнира 27 баллов (14 мячей и 13 передач).
За весь прошлый сезон у Санчо было 26 очков. В текущем сезоне англичанин провел 21 игру в Бундеслиге.
- Переговоры о трансфере Санчо начал «Челси».
- Ранее сообщалось, что Санчо дал согласие на летний переход в «Манчестер Юнайтед».
- Рыночная стоимость игрока – 120 миллионов евро.
Источник: Бомбардир.ру