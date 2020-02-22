Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Санчо набрал в Бундеслиге 27 очков по «гол+пас». Он превзошел показатель прошлого сезона

Санчо набрал в Бундеслиге 27 очков по «гол+пас». Он превзошел показатель прошлого сезона

22 февраля 2020, 20:23

Футболист «Боруссии» Джейдон Санчо в матче 23-го тура Бундеслиги против «Вердера» сделал очередной голевой пас. Теперь у него по системе «гол+пас» в сезоне турнира 27 баллов (14 мячей и 13 передач).

За весь прошлый сезон у Санчо было 26 очков. В текущем сезоне англичанин провел 21 игру в Бундеслиге.

  • Переговоры о трансфере Санчо начал «Челси».
  • Ранее сообщалось, что Санчо дал согласие на летний переход в «Манчестер Юнайтед».
  • Рыночная стоимость игрока – 120 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Санчо Джейдон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+