Санчо набрал в Бундеслиге 27 очков по «гол+пас». Он превзошел показатель прошлого сезона

Футболист «Боруссии» Джейдон Санчо в матче 23-го тура Бундеслиги против «Вердера» сделал очередной голевой пас. Теперь у него по системе «гол+пас» в сезоне турнира 27 баллов (14 мячей и 13 передач).

За весь прошлый сезон у Санчо было 26 очков. В текущем сезоне англичанин провел 21 игру в Бундеслиге.