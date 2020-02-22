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  • Кабальеро, Баркли и Жиру – в старте «Челси» на матч с «Тоттенхэмом», Моуринью выпустит с первых минут Н'Домбеле, Ло Чельсо и Бергвейна

Кабальеро, Баркли и Жиру – в старте «Челси» на матч с «Тоттенхэмом», Моуринью выпустит с первых минут Н'Домбеле, Ло Чельсо и Бергвейна

22 февраля 2020, 14:43

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на очный матч 27-го тура АПЛ.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Баркли, Ковачич, Жиру.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Н'Домбеле, Уинкс, Ло Чельсо, Лукас Моура, Бергвейн.

  • Матч начнется в 15:30 по московскому времени.
  • Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: Официальный твиттер «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм
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