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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Челси - Тоттенхэм

22.02.2020, Суббота, 15:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 27 тур Челси - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
22 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 23:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
13 тур
24 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 3:1 Челси
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 24 января, четверг 22:45 Челси 2:1
(4:2)п		 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 8 января, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
32 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Челси 1:3 Тоттенхэм
2 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:2 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
22 апреля, суббота 19:15 Челси 4:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
4 января, среда 23:00 Тоттенхэм 2:0 Челси
13 тур
26 ноября, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Челси 2:2 Тоттенхэм
14 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
Финал
1 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 20:30 Тоттенхэм 5:3 Челси
14 тур
3 декабря, среда 22:45 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 21:30 Челси 4:0 Тоттенхэм
6 тур
28 сентября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
8 мая, среда 22:45 Челси 2:2 Тоттенхэм
8 тур
20 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:4 Челси
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
15 апреля, воскресенье 21:00 Тоттенхэм 1:5 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 16:45 Челси 0:0 Тоттенхэм
17 тур
22 декабря, четверг 23:59 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
17 апреля, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Челси
6 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
21 марта, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Челси
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
27 тур
19 марта, среда 23:00 Тоттенхэм 4:4 Челси
22 тур
12 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Кубок Английской Лиги (2007/2008)
Финал,
24 февраля, воскресенье 18:00 Челси 1:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +12

    Egortitov 22 февраля 2020, 16:57

    Тотем, Тотем

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    Рейтинг: +12

    Egortitov 22 февраля 2020, 16:53

    Ну давайте родные, нужен гол

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    Рейтинг: +12

    Egortitov 22 февраля 2020, 16:47

    Тотем не здавайсяяяяя

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 22 февраля 2020, 16:43

    Ученик обыгрывает учителя, уже второй раз)

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    Рейтинг: +317

    Serega 68 22 февраля 2020, 16:16

    тотем ни кого не потерял

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