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АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 22 февраля 2020
Челси
22.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
15'
О. Жиру
48'
М. Алонсо
89'
А. Рюдигер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Рюдигер
81'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
78'
Замена
С. Орье
️️️️
Т. Алдервейрелд
78'
Замена
Д. Алли
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Виллиан
️️️️
Р. Баркли
77'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
71'
Желтая карточка
А. Кристенсен
65'
63'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 2:0!
М. Алонсо
Пас отдал
Р. Баркли
48'
23'
Желтая карточка
Г. Уинкс
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛАЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ПАЗ
4
Гарри Уинкс
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
34
Стевен Бергвейн
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
3-3-2-1-1
13
Кабальеро
24
Джеймс
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
6
Баркли
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
9
Жиру
3-3-3-1
1
Льорис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
5
Танганга
4
Уинкс
4
Дэвис
7
Моура
34
Бергвейн
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
6
Баркли
10
Виллиан
10
Виллиан
6
Баркли
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
23
Алдервейрелд
92
Орье
92
Орье
23
Алдервейрелд
34
Бергвейн
8
Алли
8
Алли
34
Бергвейн
22
Н'Домбеле
9
Ламела
9
Ламела
22
Н'Домбеле
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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