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  • Кубок Легенд. Россия упустила победу над Турцией; у россиян забивали Головской, Зырянов и Аленичев

Кубок Легенд. Россия упустила победу над Турцией; у россиян забивали Головской, Зырянов и Аленичев

21 февраля 2020, 17:12
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В первом матче на Кубке Легенд Россия сыграла вничью с Турцией.

Экс-футболист московских «Спартака» и «Динамо» Константин Головской оформил хет-трик. Еще по одному голу забили Константин Зырянов и Дмитрий Аленичев.

Кубок Легенд. Группа А

Россия – Турция – 5:5 (4:2)

Голы: 1:0 – Головской, 8; 1:1 – Дурсун, 10; 2:1 – Зырянов, 15; 3:1 – Головской, 16; 4:1 – Аленичев, 17; 4:2 – Шанлы, 18; 5:2 – Головской, 26; 5:3 – Дурсун, 31; 5:4 – Алтынтоп, 33; 5:5 – Кабзе, 38.

  • В другом матче группы А сборная Португалии уступила Испании (3:5).

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия
Комментарии (1)
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Давид59
1582300744
Там и Филимонов в воротах. Вот это точно "легенда"!!!
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