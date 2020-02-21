Кубок Легенд. Россия упустила победу над Турцией; у россиян забивали Головской, Зырянов и Аленичев

В первом матче на Кубке Легенд Россия сыграла вничью с Турцией.

Экс-футболист московских «Спартака» и «Динамо» Константин Головской оформил хет-трик. Еще по одному голу забили Константин Зырянов и Дмитрий Аленичев.

Кубок Легенд. Группа А

Россия – Турция – 5:5 (4:2)

Голы: 1:0 – Головской, 8; 1:1 – Дурсун, 10; 2:1 – Зырянов, 15; 3:1 – Головской, 16; 4:1 – Аленичев, 17; 4:2 – Шанлы, 18; 5:2 – Головской, 26; 5:3 – Дурсун, 31; 5:4 – Алтынтоп, 33; 5:5 – Кабзе, 38.