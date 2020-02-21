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Товарищеский матч. Московское «Динамо» разгромило минское «Динамо», Н'Жи оформил дубль

21 февраля 2020, 12:44

В товарищеском матче московское «Динамо» одержало крупную победу над минским «Динамо».

Москвичи забили по два гола в каждом из таймов. В первой половине встречи отличились Себастьян Шиманьски и Сильвестр Игбун. Во втором тайме дубль оформил Клинтон Н'Жи.

Товарищеский матч

Динамо Москва (Россия) – Динамо Минск (Белоруссия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Шиманьски, 29; 2:0 – Игбун, 44; 3:0 – Н'Жи, 73; 4:0 – Н'Жи, 78.

Товарищеский матч. Гол Н'Жи спас «Динамо» от поражения в игре с «Минском»

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Динамо Динамо Мн Н'Жи Клинтон
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