Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин пошутил над Дзюбой, изобразив его в форме «Тоттенхэма» после поражения лондонцев от «РБ Лейпциг»

Уткин пошутил над Дзюбой, изобразив его в форме «Тоттенхэма» после поражения лондонцев от «РБ Лейпциг»

20 февраля 2020, 08:17
25

Видеоблогер Василий Уткин в очередной раз высмеял информацию об интересе «Тоттенхэма» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе во время зимнего трансферного окна.

После поражения лондонской команды от «РБ Лейпциг» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов журналист опубликовал в инстаграме фото нападающего в форме английского клуба.

Коллаж указывает, что «Тоттенхэм» сравнял счет на 89-й минуте и сделал это как раз Дзюба.

«Чудесное спасение... Какой молодец Артем, слезы гордости на глазах!» – подписал изображение Уткин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serhio80
1582176783
Шлюба щас опять плакать начнет что его на *** послали)
Ответить
vka1970
1582179350
Гыгышник снизу решил опять за Шлюбу мазу тянуть..Радуют меня такие упёртые бар ..ны.Им хоть ссы в глаза , всё божья роса.
Ответить
mihail200606
1582179809
Неплохо Вася со слуцким по дзюбаноиду проходятся...
Ответить
серега кашин
1582185506
дзюба никуда не уйдет от газпромовской кормушки, поступить как смолов он не сможет никогда- кишка тонка
Ответить
Vyacheslav78
1582187566
Как же достал этот жирный дегенерат...
Ответить
3a zenit
1582187784
какой же Уткин д о л б а **!
Ответить
Владислав Vlad
1582193188
Ну, а что, хорошо сделано.)) Вот только скорее всего Уткин потроллил Тотенхем, а не Зюбу. Типа - могло бы быть и так, а вы не взяли.))
Ответить
APchelov
1582196596
Если бы вместо своих острот Вася с тем же энтузиазмом занялся физкультурой...
Ответить
alp
1582201286
а вот интересно было бы посмотреть, когда уася неожиданно встретится с дзюбой )))) сразу вспоминаются кафель и жизнерадостное гавно-губерниев )))
Ответить
sochi-2013
1582259386
«Мертвого льва может пнуть и осел…». Дзюба еще жив, здоров и успешен, но в интернете его козлы уже бодают!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+