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    Уткин пошутил над Дзюбой, изобразив его в форме «Тоттенхэма» после поражения лондонцев от «РБ Лейпциг»

    Видеоблогер Василий Уткин в очередной раз высмеял информацию об интересе «Тоттенхэма» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе во время зимнего трансферного окна.

    После поражения лондонской команды от «РБ Лейпциг» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов журналист опубликовал в инстаграме фото нападающего в форме английского клуба.

    Коллаж указывает, что «Тоттенхэм» сравнял счет на 89-й минуте и сделал это как раз Дзюба.

    «Чудесное спасение... Какой молодец Артем, слезы гордости на глазах!» – подписал изображение Уткин.

    text

    Публикация от text (@realradioutkin) 19 Фев 2020 в 3:00 PST

    Источник: Инстаграм Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1175

      koli4ka 5 минут назад

      Зюба птахою летит,Зюба песенку мычит...

      0
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      Рейтинг: +6879

      mihail200606 6 минут назад

      Неплохо Вася со слуцким по дзюбаноиду проходятся...

      0
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      Рейтинг: +11892

      vka1970 13 минут назад

      Гыгышник снизу решил опять за Шлюбу мазу тянуть..Радуют меня такие упёртые бар ..ны.Им хоть ссы в глаза , всё божья роса.

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      Рейтинг: +397

      Литейный4 33 минуты назад

      Уткина даже изображать не надо. При упоминании его имени на ум приходит хряк, болеющий за лузеров из Тарасовки. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1207

      serhio80 56 минут назад

      Шлюба щас опять плакать начнет что его на *** послали)

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