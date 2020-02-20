Уткин пошутил над Дзюбой, изобразив его в форме «Тоттенхэма» после поражения лондонцев от «РБ Лейпциг»

Видеоблогер Василий Уткин в очередной раз высмеял информацию об интересе «Тоттенхэма» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе во время зимнего трансферного окна.

После поражения лондонской команды от «РБ Лейпциг» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов журналист опубликовал в инстаграме фото нападающего в форме английского клуба.

Коллаж указывает, что «Тоттенхэм» сравнял счет на 89-й минуте и сделал это как раз Дзюба.

«Чудесное спасение... Какой молодец Артем, слезы гордости на глазах!» – подписал изображение Уткин.