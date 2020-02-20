Черышев – о разгроме от «Аталанты»: «Ничего не решено. В Валенсии выйдем биться как львы»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:4). Россиянин забил единственный гол своей команды.

«Считаю, обе команды создали много моментов. Да, «Аталанта» часто угрожала нашим воротам, забила много голов, и этого нельзя было допускать. Нужно извлечь уроки. Мы тоже могли забить неоднократно, но не реализовывали свои моменты. Борьба не закончилась, и ещe будет шанс на реванш. Сначала сосредоточимся на чемпионате, а потом будем думать об ответной игре.

Нельзя столько пропускать — вот о чeм нужно думать, над чем нужно работать. Что касается обилия травм, все игроки, выходящие на поле, достойны этого права. Нельзя думать о потерях. Нужно быть более сосредоточенными, сплотиться, не упускать голевые моменты.

Ещe ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живeм для таких вечеров, и нужно верить в себя. С нами будут болельщики, и мы будем биться, чтобы переломить ситуацию», – сказал Черышев в эфире Movistar+.