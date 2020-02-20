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  • Черышев – о разгроме от «Аталанты»: «Ничего не решено. В Валенсии выйдем биться как львы»

Черышев – о разгроме от «Аталанты»: «Ничего не решено. В Валенсии выйдем биться как львы»

20 февраля 2020, 01:41
6

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:4). Россиянин забил единственный гол своей команды.

«Считаю, обе команды создали много моментов. Да, «Аталанта» часто угрожала нашим воротам, забила много голов, и этого нельзя было допускать. Нужно извлечь уроки. Мы тоже могли забить неоднократно, но не реализовывали свои моменты. Борьба не закончилась, и ещe будет шанс на реванш. Сначала сосредоточимся на чемпионате, а потом будем думать об ответной игре.

Нельзя столько пропускать — вот о чeм нужно думать, над чем нужно работать. Что касается обилия травм, все игроки, выходящие на поле, достойны этого права. Нельзя думать о потерях. Нужно быть более сосредоточенными, сплотиться, не упускать голевые моменты.

Ещe ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живeм для таких вечеров, и нужно верить в себя. С нами будут болельщики, и мы будем биться, чтобы переломить ситуацию», – сказал Черышев в эфире Movistar+.

  • Ответный матч состоится в марте.
  • «Аталанта» играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые.
  • В ближайшем туре Примеры «Валенсия» сыграет с «Реал Сосьедадом» (22 февраля).

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Испания. Примера Аталанта Валенсия Черышев Денис
Комментарии (6)
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МЯСО87
1582175333
Еще один лев, епт
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Danish Dynamite
1582181417
3-0 на Месталье сделать реально, и не такие камбэки случались... К тому же вчера счёт не совсем по игре, у Валенсии была куча моментов.
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Play
1582184394
Срочно подписывайте Дзюбу, без него биться как львы не получится.
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серега кашин
1582185247
и все равно пару мячей они вам отгрузят
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