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    Тухель: «ПСЖ» играл с небольшим страхом. Мы должны решить эту проблему»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

    • Дортмундцы победили в этой встрече со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.
    • Ответная игра команд пройдет 11 марта в Париже.

    «Мы ни о чем не жалеем. Я должен принимать решения перед игрой, и я беру на себя эту ответственность. Никто не может сказать, как бы мы сыграли с другой схемой. Эта схема обеспечила нам необходимую структуру игры, чтобы атаковать и контролировать матч, действовать высоко. Знаю, когда результат не идеален, то легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случиться. Для меня это не вопрос структуры, а качества игры.

    Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй.

    Мне показалось, что мы играли с небольшим страхом, страхом ошибиться. Мы должны были найти решение этой проблемы», – сказал Тухель.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1471

      Dizayner 5 минут назад

      это не страх играть, этот страх называется "боязнь плей-офф", в первую очередь нужно эту проблему решать. привыкли вывозить команды во франции, и думают что везде так. Дортмунд вообще красавчики, вот еще в париже устоять, вообще гуд будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3209

      momwig_ 1 час назад

      Ничего, вот отмучаетесь ещё разок, вылетите - и страх пройдет

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