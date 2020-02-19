Тухель: «ПСЖ» играл с небольшим страхом. Мы должны решить эту проблему»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

Дортмундцы победили в этой встрече со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда .

. Ответная игра команд пройдет 11 марта в Париже.

«Мы ни о чем не жалеем. Я должен принимать решения перед игрой, и я беру на себя эту ответственность. Никто не может сказать, как бы мы сыграли с другой схемой. Эта схема обеспечила нам необходимую структуру игры, чтобы атаковать и контролировать матч, действовать высоко. Знаю, когда результат не идеален, то легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случиться. Для меня это не вопрос структуры, а качества игры.

Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй.

Мне показалось, что мы играли с небольшим страхом, страхом ошибиться. Мы должны были найти решение этой проблемы», – сказал Тухель.