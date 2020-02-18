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Сульшер: «Челси» не повезло с двумя голами из-за VAR»

18 февраля 2020, 06:24
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Челси» (2:0).

«Мне не понравилось, как мы играли, но отмечу наших защитников. Эрик Байи выдал шикарный первый матч после возвращения.

«Челси» не повезло с двумя отмененными из-за VAR голами. Это правильные решения, но они были на грани.

Почему арбитр не удалил Магуайра? Изначально в эпизоде нарушали правила на нем, Батшуайи падал на него, а он лишь протянул ногу и не специально попал туда, где очень больно. Я не видел фола со стороны Фреда при отмененном голе. Рад, что, когда я играл, VAR еще не было.

Разрыв между нами с «Челси» всего три очка. Это была очень важная победа», – сказал Сульшер.

  • Энтони Тэйлор – главный арбитр встречи.
  • «Челси» не может выиграть последние четыре встречи в АПЛ.
  • Клуб из Лондона занимает четвертое место в таблице (41 очко), «МЮ» – седьмое (38).

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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DyadyaWel
1582038075
Причины,Уле, намного проще: симпатии, как минимум, со стороны рефери.
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