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    Сульшер: «Челси» не повезло с двумя голами из-за VAR»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Челси» (2:0).

    «Мне не понравилось, как мы играли, но отмечу наших защитников. Эрик Байи выдал шикарный первый матч после возвращения.

    «Челси» не повезло с двумя отмененными из-за VAR голами. Это правильные решения, но они были на грани.

    Почему арбитр не удалил Магуайра? Изначально в эпизоде нарушали правила на нем, Батшуайи падал на него, а он лишь протянул ногу и не специально попал туда, где очень больно. Я не видел фола со стороны Фреда при отмененном голе. Рад, что, когда я играл, VAR еще не было.

    Разрыв между нами с «Челси» всего три очка. Это была очень важная победа», – сказал Сульшер.

    • Энтони Тэйлор – главный арбитр встречи.
    • «Челси» не может выиграть последние четыре встречи в АПЛ.
    • Клуб из Лондона занимает четвертое место в таблице (41 очко), «МЮ» – седьмое (38).

    Источник: BBC

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