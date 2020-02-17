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  • Быстров: «Переход Кокорина в «Сочи» – это замечательно. Уже надоела эта эпопея»

Быстров: «Переход Кокорина в «Сочи» – это замечательно. Уже надоела эта эпопея»

17 февраля 2020, 17:42
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о переходе форварда питерцев Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Раз футболист перешел в клуб Премьер-лиги и будет иметь игровую практику, то переход в «Сочи» – это замечательно. Уже надоела эта эпопея – переходит, не переходит… Если решили отпускать, то давайте. Правильно ли, что мнение Семака все равно не стали учитывать при трансфере? Без комментариев.

За это время он провел первый сбор с основой, потом с «Зенитом-2», а сейчас завершающие сборы у него в «Сочи», тренировался там. Никаких проблем у него не будет в функциональном плане. Сможет ли он там прогрессировать? «Сочи» борется за выживание. Наверное, не будь бы их – «Зенит» не стал бы усиливать конкурентов, и оставил бы его в «Зените-2». Хорошо, что все так сложилось», – сказал Быстров.

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Быстров Владимир Кокорин Александр
Комментарии (1)
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vladimir-7
1581956791
Быстров зассал с ответом по вопросу о мнении Семака и вообще ему лучше помалкивать и не комментировать, потому, что является приспособленцем во всех ситуациях.
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