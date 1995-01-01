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    «Мутко против»: Дзюба едва не лишился контракта на рекламу шампуня из-за фразы о фашистах

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог лишиться контракта с компанией, рекламирующей шампуни, из-за конфликта с болельщиками, пишет телеграм-канал «Мутко против».

    Производители шампуня, который рекламирует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, искали себе «лицо компании в России». Когда пришло время подписывать контракт, вокруг Дзюбы вдруг начался скандал. Руководство компании задумалось о целесообразности подписания соглашения после высказывания Дзюбы о фашистах.

    Тем не менее, по словам источников, в итоге контракт с игроком был заключен. В ближайшее время появятся ролики, в которых футболист будет рекламировать шампунь.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
    • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
    • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +220

      Литейный4 3 минуты назад

      Спартачи рекламируют Эспумизан. Потом всю игру схлопывают пузырьки газа в кишечнике. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1910

      playsh 50 минут назад

      Писец пришёл продажам этого шампуня в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2234

      Томик 57 минут назад

      *****, нашли себе "лицо" шампуня. У кого, скажите мне, возникнет желание покупать шампунь, взглянув на его причёску? Ладно бы тампоны.

      3
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      Рейтинг: +1701

      Борат 59 минут назад

      ну выбрали бы кого-нибудь другого - черчесова например, или нобеля арустамяна !
      гы-гы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22959

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Лучше бы рекламировал телеграфные столбы, с шампунем будет провал.

      4
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      Рейтинг: +303

      38 попугаев 1 час назад

      Так, пора менять шампунь))

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