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  • «Мутко против»: Дзюба едва не лишился контракта на рекламу шампуня из-за фразы о фашистах

«Мутко против»: Дзюба едва не лишился контракта на рекламу шампуня из-за фразы о фашистах

17 февраля 2020, 14:15
7

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог лишиться контракта с компанией, рекламирующей шампуни, из-за конфликта с болельщиками, пишет телеграм-канал «Мутко против».

Производители шампуня, который рекламирует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, искали себе «лицо компании в России». Когда пришло время подписывать контракт, вокруг Дзюбы вдруг начался скандал. Руководство компании задумалось о целесообразности подписания соглашения после высказывания Дзюбы о фашистах.

Тем не менее, по словам источников, в итоге контракт с игроком был заключен. В ближайшее время появятся ролики, в которых футболист будет рекламировать шампунь.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
  • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
  • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (7)
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38 попугаев
1581938811
Так, пора менять шампунь))
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Томик
1581940097
*****, нашли себе "лицо" шампуня. У кого, скажите мне, возникнет желание покупать шампунь, взглянув на его причёску? Ладно бы тампоны.
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Plyash
1581940499
Писец пришёл продажам этого шампуня в России.
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sir_Alex
1581944130
Дзюба – фошыст!
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alll-1
1581950317
что зюба,что зинит -дно
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3a zenit
1581951140
Дзюба красавчик-как нужно выплывать из моря говна!Как не крути он икона нашего сегодняшнего футбола.
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Hektor 84
1581979389
С его рожей надо средство от геморроя рекламировать)))
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