«Мутко против»: Дзюба едва не лишился контракта на рекламу шампуня из-за фразы о фашистах

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог лишиться контракта с компанией, рекламирующей шампуни, из-за конфликта с болельщиками, пишет телеграм-канал «Мутко против».

Производители шампуня, который рекламирует форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, искали себе «лицо компании в России». Когда пришло время подписывать контракт, вокруг Дзюбы вдруг начался скандал. Руководство компании задумалось о целесообразности подписания соглашения после высказывания Дзюбы о фашистах.

Тем не менее, по словам источников, в итоге контракт с игроком был заключен. В ближайшее время появятся ролики, в которых футболист будет рекламировать шампунь.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань. После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.

То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»