Тренер «Хетафе» Бордалас: «В Барселоне мы заслужили ничью. Дело в том, что у соперника есть лучший игрок в мире»

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас дал комментарий после матча Примеры против «Барселоны» (1:2). Специалист обратил внимание на фактор Лионеля Месси.

«Все дело в том, что у соперника играет лучший футболист мира. Это Месси. Мы сражались и создали «Барселоне» проблемы, с чем я и поздравляю команду. Думаю, мы заслужили ничью», – считает Бордалас.