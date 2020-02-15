Тренер «Хетафе» Бордалас: «В Барселоне мы заслужили ничью. Дело в том, что у соперника есть лучший игрок в мире»

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас дал комментарий после матча Примеры против «Барселоны» (1:2). Специалист обратил внимание на фактор Лионеля Месси.
«Все дело в том, что у соперника играет лучший футболист мира. Это Месси. Мы сражались и создали «Барселоне» проблемы, с чем я и поздравляю команду. Думаю, мы заслужили ничью», – считает Бордалас.
- «Барселона» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в Примере.
- «Хетафе» занимает третье место.
- Обе команды выступят в весенней части еврокубков.
Источник: AS