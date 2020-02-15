Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Хетафе» Бордалас: «В Барселоне мы заслужили ничью. Дело в том, что у соперника есть лучший игрок в мире»

Тренер «Хетафе» Бордалас: «В Барселоне мы заслужили ничью. Дело в том, что у соперника есть лучший игрок в мире»

15 февраля 2020, 21:14

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас дал комментарий после матча Примеры против «Барселоны» (1:2). Специалист обратил внимание на фактор Лионеля Месси.

«Все дело в том, что у соперника играет лучший футболист мира. Это Месси. Мы сражались и создали «Барселоне» проблемы, с чем я и поздравляю команду. Думаю, мы заслужили ничью», – считает Бордалас.

  • «Барселона» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в Примере.
  • «Хетафе» занимает третье место.
  • Обе команды выступят в весенней части еврокубков.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Хетафе Месси Лионель Бордалас Пепе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+