Уткин: «Империя зла не подтверждает аренду Кокорина? Напомню басню, где главный герой – Кокори-корова, а в образе Паренька – Ротенберг»

Жирный алкаш, своими жирненькими потными пальчиками побыстрее строчит что бы быть в тренде и успеть хайпануть. Как журналист - полный ноль. Какой продукт он производит - вообще ничего. Просто постоянно тявкает в ту же сторону куда и толпа.
Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что «Зенит» не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
«Тем временем Империя Зла не подтверждает аренду Кокорина в Сочи. Хотя казалось бы... Да? В этой связи напомню базовую басню. Автор Мимими-халков, главный герой – Кокори-корова. В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг», – написал Уткин в телеграме.
Журналист опубликовал басню Сергея Михалкова «Как старик корову продавал».
- Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
- После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»
«Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»