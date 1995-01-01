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    Уткин: «Империя зла не подтверждает аренду Кокорина? Напомню басню, где главный герой – Кокори-корова, а в образе Паренька – Ротенберг»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что «Зенит» не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

    «Тем временем Империя Зла не подтверждает аренду Кокорина в Сочи. Хотя казалось бы... Да? В этой связи напомню базовую басню. Автор Мимими-халков, главный герой – Кокори-корова. В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг», – написал Уткин в телеграме.

    Журналист опубликовал басню Сергея Михалкова «Как старик корову продавал».

    • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
    • После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

    «Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +473

      Nevsky_RU 26 секунд назад

      Жирный алкаш, своими жирненькими потными пальчиками побыстрее строчит что бы быть в тренде и успеть хайпануть. Как журналист - полный ноль. Какой продукт он производит - вообще ничего. Просто постоянно тявкает в ту же сторону куда и толпа.

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      Рейтинг: +6

      Литейный4 23 минуты назад

      Борову Васе срочно надо переезжать в мазутную империю хряков. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +971

      Питерский князь 31 минуту назад

      Уткин, я сежу на толчке, комментируй это.
      Ваше мнение очень важно.
      :)))

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