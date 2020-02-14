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  • Уткин: «Империя зла не подтверждает аренду Кокорина? Напомню басню, где главный герой – Кокори-корова, а в образе Паренька – Ротенберг»

Уткин: «Империя зла не подтверждает аренду Кокорина? Напомню басню, где главный герой – Кокори-корова, а в образе Паренька – Ротенберг»

14 февраля 2020, 13:41
11

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что «Зенит» не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

«Тем временем Империя Зла не подтверждает аренду Кокорина в Сочи. Хотя казалось бы... Да? В этой связи напомню базовую басню. Автор Мимими-халков, главный герой – Кокори-корова. В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг», – написал Уткин в телеграме.

Журналист опубликовал басню Сергея Михалкова «Как старик корову продавал».

  • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
  • После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.

Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

«Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Nevsky_RU
1581678966
Жирный алкаш, своими жирненькими потными пальчиками побыстрее строчит что бы быть в тренде и успеть хайпануть. Как журналист - полный ноль. Какой продукт он производит - вообще ничего. Просто постоянно тявкает в ту же сторону куда и толпа.
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6pbIH
1581679148
Бомжи они такие! Ни себе, не людям! Загубили перспективного игрока(
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neveldomha
1581679153
Мнение Уваси важно всегда, как же без Уваси - человека хавна.
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koli4ka
1581681215
-написал Уткин в телеграме,отправив ёё Боре с Главпочтамта...
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izy
1581682985
О,опять Уткин-винни,жирный боров пернул очередной Пёрл в пьяном угаре.
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shuravi01
1581684364
Вася,когда у тебя МОЗГ вырастет???
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Бриг
1581694383
Уткину бы посидеть тихо в сторонке после провала его провокационной "революции".
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ААМ
1581696132
Не этому прожженному хаму читать кому-либо мораль
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paracetamol
1581699408
Полный идиот и долбо.б.
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