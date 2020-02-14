Уткин: «Империя зла не подтверждает аренду Кокорина? Напомню басню, где главный герой – Кокори-корова, а в образе Паренька – Ротенберг»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что «Зенит» не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

«Тем временем Империя Зла не подтверждает аренду Кокорина в Сочи. Хотя казалось бы... Да? В этой связи напомню базовую басню. Автор Мимими-халков, главный герой – Кокори-корова. В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг», – написал Уткин в телеграме.

Журналист опубликовал басню Сергея Михалкова «Как старик корову продавал».

Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».

После этого руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».

«Сочи» в РПЛ идет последним.

Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

«Такого решения нет». «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»