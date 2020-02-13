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  • Дюков: «Для расширения РПЛ мы должны иметь не менее 25 клубов, готовых играть в лиге»

Дюков: «Для расширения РПЛ мы должны иметь не менее 25 клубов, готовых играть в лиге»

13 февраля 2020, 21:30
7

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал вопрос возможного расширения РПЛ. На последнем исполкоме он не обсуждался.

«Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Мы рассмотрим его, если будет такое обращение.

В долгосрочной перспективе 18 клубов – это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24-25 клубов, которые коммерчески, инфраструктурно и управленчески были бы готовы играть в РПЛ. На сегодняшний момент у нас есть клубы с новыми аренами, но одного стадиона мало для повышения в классе.

Расширение РПЛ – это серьезное решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. Нужно все тщательно изучить и обсудить, прийти к полному консенсусу. Как только все будет готово, исполком рассмотрит данный вопрос», – считает Дюков.

  • По информации журналиста Василия Конова, вопрос расширения лиги заморожен.
  • За время существования РПЛ в ней выступали в рамках сезона только 16 команд.
  • Лига существует с 2001 года.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Дюков Александр
Комментарии (7)
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paracetamol
1581620085
Штуки 3 набрали бы! Да и то морковских, без зрителей!
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BRO_football
1581620797
24-25 клубов? Зачем столько? Дюков совсем головой тронулся? В чемпионате Бразилии только 20 команд играет, а в Аргентине - 24, Перу - 20, Колумбия - 20. И это только потому, что в Южной Америке развит культ футбола: у клубов хорошие стадионы, много болельщиков и большой бюджет. Нам для Европы вполне будет достаточно 16-18 клубов.
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DeStar
1581630982
Должны иметь то может быть, только по факту "жить" в рпл могут клубов 12 от силы
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egor tikhonov
1581637805
чем больше команд,тем больше бабок у начальства. а на нас и на футбол им насрать(((
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mihail200606
1581652860
Лет через 20...
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vladimir-7
1581661146
В РПЛ нужно оставить 14 команд, а две последние перейдут в ФНЛ, а из ФНЛ никого в этом году не переводить, а вот через год только две команды перейдут из ФНЛ, вместо двух команд из РПЛ, занявшие там последние два места.
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