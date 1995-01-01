Дюков: «Для расширения РПЛ мы должны иметь не менее 25 клубов, готовых играть в лиге»

24-25 клубов? Зачем столько? Дюков совсем головой тронулся? В чемпионате Бразилии только 20 команд играет, а в Аргентине - 24, Перу - 20, Колумбия - 20. И это только потому, что в Южной Америке развит культ футбола: у клубов хорошие стадионы, много болельщиков и большой бюджет.
Нам для Европы вполне будет достаточно 16-18 клубов.
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал вопрос возможного расширения РПЛ. На последнем исполкоме он не обсуждался.
«Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Мы рассмотрим его, если будет такое обращение.
В долгосрочной перспективе 18 клубов – это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24-25 клубов, которые коммерчески, инфраструктурно и управленчески были бы готовы играть в РПЛ. На сегодняшний момент у нас есть клубы с новыми аренами, но одного стадиона мало для повышения в классе.
Расширение РПЛ – это серьезное решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. Нужно все тщательно изучить и обсудить, прийти к полному консенсусу. Как только все будет готово, исполком рассмотрит данный вопрос», – считает Дюков.
- По информации журналиста Василия Конова, вопрос расширения лиги заморожен.
- За время существования РПЛ в ней выступали в рамках сезона только 16 команд.
- Лига существует с 2001 года.