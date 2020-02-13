Дюков: «Для расширения РПЛ мы должны иметь не менее 25 клубов, готовых играть в лиге»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал вопрос возможного расширения РПЛ. На последнем исполкоме он не обсуждался.

«Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Мы рассмотрим его, если будет такое обращение.

В долгосрочной перспективе 18 клубов – это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24-25 клубов, которые коммерчески, инфраструктурно и управленчески были бы готовы играть в РПЛ. На сегодняшний момент у нас есть клубы с новыми аренами, но одного стадиона мало для повышения в классе.

Расширение РПЛ – это серьезное решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. Нужно все тщательно изучить и обсудить, прийти к полному консенсусу. Как только все будет готово, исполком рассмотрит данный вопрос», – считает Дюков.