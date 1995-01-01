Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Дюков: «Для расширения РПЛ мы должны иметь не менее 25 клубов, готовых играть в лиге»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал вопрос возможного расширения РПЛ. На последнем исполкоме он не обсуждался.

    «Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Мы рассмотрим его, если будет такое обращение.

    В долгосрочной перспективе 18 клубов – это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24-25 клубов, которые коммерчески, инфраструктурно и управленчески были бы готовы играть в РПЛ. На сегодняшний момент у нас есть клубы с новыми аренами, но одного стадиона мало для повышения в классе.

    Расширение РПЛ – это серьезное решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. Нужно все тщательно изучить и обсудить, прийти к полному консенсусу. Как только все будет готово, исполком рассмотрит данный вопрос», – считает Дюков.

    • По информации журналиста Василия Конова, вопрос расширения лиги заморожен.
    • За время существования РПЛ в ней выступали в рамках сезона только 16 команд.
    • Лига существует с 2001 года.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7323

      BRO_football 47 минут назад

      24-25 клубов? Зачем столько? Дюков совсем головой тронулся? В чемпионате Бразилии только 20 команд играет, а в Аргентине - 24, Перу - 20, Колумбия - 20. И это только потому, что в Южной Америке развит культ футбола: у клубов хорошие стадионы, много болельщиков и большой бюджет.
      Нам для Европы вполне будет достаточно 16-18 клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4968

      paracetamol 59 минут назад

      Штуки 3 набрали бы! Да и то морковских, без зрителей!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru