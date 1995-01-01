Вопрос о расширении РПЛ не включен в повестку дня исполкома РФС

Семь раз отмерь - один раз отрежь. Ещё неплохо бы вернуться к системе весна-осень...
Сегодня, 13 февраля, состоится заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза.
На официальном сайте организации опубликован проект повестки дня заседания, в который не включили вопрос расширения РПЛ.
В середине января 14 клубов лиги поддержали увеличение числа участников турнира с 16 до 18, однако дальнейших действий в этом направлении не последовало.
«Вопрос заморожен. Нужна более детальная проработка, финансовая аргументация. Потому что пока скорее Лигу нужно сокращать с играми «Тамбова» по разным городам, а не расширять. Тем более, что расширение РПЛ ударит по ФНЛ и ПФЛ, о чем даже не начинали думать», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.
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