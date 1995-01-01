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    Вопрос о расширении РПЛ не включен в повестку дня исполкома РФС

    Сегодня, 13 февраля, состоится заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза.

    На официальном сайте организации опубликован проект повестки дня заседания, в который не включили вопрос расширения РПЛ.

    В середине января 14 клубов лиги поддержали увеличение числа участников турнира с 16 до 18, однако дальнейших действий в этом направлении не последовало.

    «Вопрос заморожен. Нужна более детальная проработка, финансовая аргументация. Потому что пока скорее Лигу нужно сокращать с играми «Тамбова» по разным городам, а не расширять. Тем более, что расширение РПЛ ударит по ФНЛ и ПФЛ, о чем даже не начинали думать», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

    Прядкин – о расширении РПЛ: «Поспешных решений никто принимать не собирается»

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1503

      Бомбардиръ 3 минуты назад

      Семь раз отмерь - один раз отрежь. Ещё неплохо бы вернуться к системе весна-осень...

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      Рейтинг: +11432

      vladimir-7 4 минуты назад

      Вот если Сочи закончат на вылет в ФНЛ, то сделают 18 команд, а нужно
      в РПЛ всего 14 и Федун в данном случае прав, однозначно.

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