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Вопрос о расширении РПЛ не включен в повестку дня исполкома РФС

13 февраля 2020, 09:51
4

Сегодня, 13 февраля, состоится заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза.

На официальном сайте организации опубликован проект повестки дня заседания, в который не включили вопрос расширения РПЛ.

В середине января 14 клубов лиги поддержали увеличение числа участников турнира с 16 до 18, однако дальнейших действий в этом направлении не последовало.

«Вопрос заморожен. Нужна более детальная проработка, финансовая аргументация. Потому что пока скорее Лигу нужно сокращать с играми «Тамбова» по разным городам, а не расширять. Тем более, что расширение РПЛ ударит по ФНЛ и ПФЛ, о чем даже не начинали думать», – написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.

Прядкин – о расширении РПЛ: «Поспешных решений никто принимать не собирается»

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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vladimir-7
1581577009
Вот если Сочи закончат на вылет в ФНЛ, то сделают 18 команд, а нужно в РПЛ всего 14 и Федун в данном случае прав, однозначно.
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bset
1581577588
Ну наконец-то осенило. Расширять надо, но когда для этого все условия будут. А у нас любят сначала все разломать, а потом чинить. И, наверное, весна-осень надо возвращать. Всегда был за осень-весну, но после видео Савина про ПФЛ Восток стало понятно, что для них это убийственно. Для РПЛ, конечно, разницы никакой, где-то даже лучше, что с Европой синхронизированы, зимой чемпионат не заканчивается, есть, куда переносить матчи. А для остальных лиг это было не самое лучшее решение.
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SLADE2019
1581602168
Неужто одумались?
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zigbert
1581689298
А Тамбов ведь может и остаться в РПЛ и это будет препятствием.
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