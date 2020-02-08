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  • Прядкин – о расширении РПЛ: «Поспешных решений никто принимать не собирается»

Прядкин – о расширении РПЛ: «Поспешных решений никто принимать не собирается»

8 февраля 2020, 08:53

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как обстоят дела с утверждением реформы, согласно которой лига будет расширена с 16 до 18 команд.

– 16 января клубы не только переизбрали вас на новый срок, но и поддержали расширение РПЛ. Почему этот ключевой для российского футбола вопрос не внесен в повестку ближайшего исполкома РФС, который пройдет 13 февраля?

– Вопрос, как вы верно заметили, ключевой, и требующий тщательной проработки. Возможное расширение премьер-лиги затрагивает интересы других лиг – ФНЛ и ПФЛ. И, изменив количественный состав участников по ходу сезона, есть риск нарушить спортивную целостность соревнований. РФС поставил задачу увеличить количество матчей. Способов реализовать задачу много. Клубы предложили свой вариант, у РФС может быть другое видение. Будем встречаться, обсуждать, взвешивать за и против.

– Но точку в любом случае поставит исполком РФС. Допускаете, что сверху будет спущен вариант, который не устраивает большинство клубов? Скажем, они хотят расширить РПЛ до 18 команд, а их обяжут ввести в чемпионат плей-офф?

– По уставу, премьер-лига подчиняется РФС, за которым окончательное решение. Как исполком постановит, так и будет. Но все заинтересованные стороны находятся в тесном контакте. И в итоге, уверен, мы выберем ту модель, которая, с одной стороны, повысит уровень премьер-лиги, с другой – не разрушит пирамиду всего российского футбола.

– Что будет ставиться во главу угла – экономика или спортивная составляющая?

– Важно то и другое. Нужен баланс.

– После того, как все клубы, кроме «Спартака» и «Зенита», поддержали расширение, возникли сомнения в том, что экономика так уж сильно их волнует...

– Почему?

– Так ведь РПЛ сама заказала исследование консалтинговой компании PwC для оценки различных способов увеличения количества матчей. И из всех вариантов самым неэффективным, с точки зрения экономики, оказалось именно расширение лиги до 18 клубов...

– Хотел бы подчеркнуть, что исследование проводилось совместно PwC и специалистами лиги. Наши сотрудники тоже проделали огромную работу. Изначально рассматривались более 15 вариантов. Потом остановились на основных пяти. Деление на группы, плей-офф и так далее. Расширение действительно было признано наименее эффективным. Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть еще спортивная. Поэтому я и говорю балансе, который нам всем только предстоит нащупать. Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается.

Прядкин: «Добавление в РПЛ клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру. Я бы приветствовал в лиге иностранные команды»

Источник: «Советский Спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
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