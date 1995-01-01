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    Караев: «Чувствовал, что уже готов играть на уровне ЦСКА. Не знаю, кого что не устроило»

    Форвард КАМАЗа Давид Караев прокомментировал отказ ЦСКА подписывать контракт. Футболист прошел с москвичами два сбора в Испании.

    «Как я понимаю, вопрос по мне решался до последнего момента. О том, что не останусь в ЦСКА, сообщили после второго сбора в Кампоаморе. Кого что не устроило — не знаю. В моeм контракте с КАМАЗом прописана определeнная сумма компенсации, но уточнять еe я не вправе.

    У меня было общение с Виктором Гончаренко. Не буду вдаваться в детали, если в общих чертах — Виктор Михайлович объяснял, в чeм надо прибавить, как быстрее влиться в коллективную игру. У него есть своe видение, и я уважаю его решения. Со своей стороны я старался и делал всe возможное, чтобы зацепиться в команде. У меня было ощущение, что я уже готов играть на этом уровне. Ничего не поделаешь: это футбол, и в нeм иногда случаются такие огорчения.

    В любом случае два сбора с командой топ-уровня РПЛ — это большой и очень полезный опыт для меня. Надеюсь, он поможет мне выйти на более высокий уровень. Слышал, что на «КАМАЗ» по поводу меня уже выходили другие команды Премьер-лиги. Время до возобновления сезона ещe есть, будем думать», – сказал игрок.

    • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
    • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
    • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21199

      VVM1964 20 минут назад

      Ну значит не тянешь .

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      Рейтинг: +41

      AleSan4es 35 минут назад

      Чет непохоже на коней, что то тут не чисто! Если перейдет в Питер скажу что Гинер договорился)

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