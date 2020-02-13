Караев: «Чувствовал, что уже готов играть на уровне ЦСКА. Не знаю, кого что не устроило»

Форвард КАМАЗа Давид Караев прокомментировал отказ ЦСКА подписывать контракт. Футболист прошел с москвичами два сбора в Испании.

«Как я понимаю, вопрос по мне решался до последнего момента. О том, что не останусь в ЦСКА, сообщили после второго сбора в Кампоаморе. Кого что не устроило — не знаю. В моeм контракте с КАМАЗом прописана определeнная сумма компенсации, но уточнять еe я не вправе.

У меня было общение с Виктором Гончаренко. Не буду вдаваться в детали, если в общих чертах — Виктор Михайлович объяснял, в чeм надо прибавить, как быстрее влиться в коллективную игру. У него есть своe видение, и я уважаю его решения. Со своей стороны я старался и делал всe возможное, чтобы зацепиться в команде. У меня было ощущение, что я уже готов играть на этом уровне. Ничего не поделаешь: это футбол, и в нeм иногда случаются такие огорчения.

В любом случае два сбора с командой топ-уровня РПЛ — это большой и очень полезный опыт для меня. Надеюсь, он поможет мне выйти на более высокий уровень. Слышал, что на «КАМАЗ» по поводу меня уже выходили другие команды Премьер-лиги. Время до возобновления сезона ещe есть, будем думать», – сказал игрок.