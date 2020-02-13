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  • Караев: «Чувствовал, что уже готов играть на уровне ЦСКА. Не знаю, кого что не устроило»

Караев: «Чувствовал, что уже готов играть на уровне ЦСКА. Не знаю, кого что не устроило»

13 февраля 2020, 16:39
9

Форвард КАМАЗа Давид Караев прокомментировал отказ ЦСКА подписывать контракт. Футболист прошел с москвичами два сбора в Испании.

«Как я понимаю, вопрос по мне решался до последнего момента. О том, что не останусь в ЦСКА, сообщили после второго сбора в Кампоаморе. Кого что не устроило — не знаю. В моeм контракте с КАМАЗом прописана определeнная сумма компенсации, но уточнять еe я не вправе.

У меня было общение с Виктором Гончаренко. Не буду вдаваться в детали, если в общих чертах — Виктор Михайлович объяснял, в чeм надо прибавить, как быстрее влиться в коллективную игру. У него есть своe видение, и я уважаю его решения. Со своей стороны я старался и делал всe возможное, чтобы зацепиться в команде. У меня было ощущение, что я уже готов играть на этом уровне. Ничего не поделаешь: это футбол, и в нeм иногда случаются такие огорчения.

В любом случае два сбора с командой топ-уровня РПЛ — это большой и очень полезный опыт для меня. Надеюсь, он поможет мне выйти на более высокий уровень. Слышал, что на «КАМАЗ» по поводу меня уже выходили другие команды Премьер-лиги. Время до возобновления сезона ещe есть, будем думать», – сказал игрок.

  • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
  • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
  • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье КАМАЗ ЦСКА Караев Давид
Комментарии (9)
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AleSan4es
1581605336
Чет непохоже на коней, что то тут не чисто! Если перейдет в Питер скажу что Гинер договорился)
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VVM1964
1581606221
Ну значит не тянешь .
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Inkvizitor@
1581609206
странно , нормально показывал себя на сборах
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vsolon
1581609372
деление в школе не проходил....
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erma
1581613247
"Нам тайный умысел неведом, того, в чьих пальцах жизни нить..."
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111ax
1581619025
другие заберут
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Niko
1581619986
Красавчик парень, у тебя хорошая карьера впереди. Наши ещё будут кусать локти. Вообще селекционная работа последнее время вызывает массу вопросов, берут нисимуру, ндиайев всяких не понятных. Ставят всяких обляковых в состав и нахваливают этого пленного ещё. Не покупают комли это ещё ладно, я могу понять, ну нет денег, но вот пацан за копейки, показал состоятельность не меньше чем чалов. Вообщем при гончаренко одно расстройство. Куда они ведут команду? Ну надеюсь что им виднее, а мои взгляды просто диванного эксперта.
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Nerlinger
1581662680
Сщас в ЦСКА такой уровень ....
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_Kesh_Suntar_
1581766574
Для ЦСКА 24лет уже старый,,, увы.
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