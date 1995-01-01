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    Соболев: «Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих футбольных предпочтениях.

    — В «Крыльях» все играли на вас, а в «Спартаке» вам, вероятно, придется показывать себя, выходя на замену. Это не проблема?

    — В Томске я тоже сначала выходил на замену. Потом в «Крыльях» выходил на замену. А затем и вообще там не играл. Так что буду доказывать тренеру и всем, что готов играть.

    — В «Боруссии» молодой Холанд выходит на замену и забивает по голу или по два, рушит все рекорды. Есть желание повторить его успехи, или Ибрагимович для вас остается первым номером?

    — Я бы не сказал, что Златан для меня — номер один. У меня нет кумира. Я у каждого сильного футболиста нахожу что-то для себя. Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой.

    — Следите вообще за мировым спортом?

    — На сборах сложно успевать смотреть телевизор. А так слежу за АПЛ. «Ливерпуль» хорошо играет, Клопп мне вообще нравится, – сказал Соболев.

    • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
    • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
    • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

    Источник: Sport24

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