Соболев: «Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих футбольных предпочтениях.

— В «Крыльях» все играли на вас, а в «Спартаке» вам, вероятно, придется показывать себя, выходя на замену. Это не проблема?

— В Томске я тоже сначала выходил на замену. Потом в «Крыльях» выходил на замену. А затем и вообще там не играл. Так что буду доказывать тренеру и всем, что готов играть.

— В «Боруссии» молодой Холанд выходит на замену и забивает по голу или по два, рушит все рекорды. Есть желание повторить его успехи, или Ибрагимович для вас остается первым номером?

— Я бы не сказал, что Златан для меня — номер один. У меня нет кумира. Я у каждого сильного футболиста нахожу что-то для себя. Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой.

— Следите вообще за мировым спортом?

— На сборах сложно успевать смотреть телевизор. А так слежу за АПЛ. «Ливерпуль» хорошо играет, Клопп мне вообще нравится, – сказал Соболев.