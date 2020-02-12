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  • Соболев: «Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой»

Соболев: «Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой»

12 февраля 2020, 16:40
3

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих футбольных предпочтениях.

— В «Крыльях» все играли на вас, а в «Спартаке» вам, вероятно, придется показывать себя, выходя на замену. Это не проблема?

— В Томске я тоже сначала выходил на замену. Потом в «Крыльях» выходил на замену. А затем и вообще там не играл. Так что буду доказывать тренеру и всем, что готов играть.

— В «Боруссии» молодой Холанд выходит на замену и забивает по голу или по два, рушит все рекорды. Есть желание повторить его успехи, или Ибрагимович для вас остается первым номером?

— Я бы не сказал, что Златан для меня — номер один. У меня нет кумира. Я у каждого сильного футболиста нахожу что-то для себя. Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастикой.

— Следите вообще за мировым спортом?

— На сборах сложно успевать смотреть телевизор. А так слежу за АПЛ. «Ливерпуль» хорошо играет, Клопп мне вообще нравится, – сказал Соболев.

  • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
  • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
  • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Боруссия Д Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Соболев Александр Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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egor tikhonov
1581534394
дай Бог ,что я ошибаюсь,но почему-то кажется ,что он обосрётся в спартаке(((
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koli4ka
1581536245
Санька понесло...пора бы и тормоза по серьёзному включить...
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Plyash
1581539248
Похоже,парнища от скромности не умрёт...
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