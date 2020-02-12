В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита» Макасина

Заводящий фанатской трибуны «Зенита» Александр Румянцев (Макасин) подтвердил, что его автомобиль сожгли неизвестные.

«Как раз сейчас общаюсь с полицией по поводу поджога моего автомобиля», – сказал Макасин, передает «Р-Спорт».

Ранее о поджоге автомобиля Румянцева сообщил в твиттере бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

Макасин принимал активное участие в съемке выпуска шоу «КраСавы» о притеснении фанатов в России, опубликованном в декабре.

Выпуск «КраСавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из ютуба