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В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита» Макасина

12 февраля 2020, 14:30
11

Заводящий фанатской трибуны «Зенита» Александр Румянцев (Макасин) подтвердил, что его автомобиль сожгли неизвестные.

«Как раз сейчас общаюсь с полицией по поводу поджога моего автомобиля», – сказал Макасин, передает «Р-Спорт».

Ранее о поджоге автомобиля Румянцева сообщил в твиттере бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

  • Макасин принимал активное участие в съемке выпуска шоу «КраСавы» о притеснении фанатов в России, опубликованном в декабре.

Выпуск «КраСавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из ютуба

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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arok
1581507838
Та рядом Кокорин пьяный небыл замечен случайно?
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acor94
1581508205
Слишком шумит по ночам видимо, соседи отплатили. Сразу говорю, не нужно придумывать сказки про заказ, обычная бытовуха.
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sir_Alex
1581509128
Новую купит.
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Давид59
1581509220
Поджог наверняка с его "заводящими" делами не связан. Силовики действуют проще - руки на капот и ноги пошире.
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Nevsky_RU
1581511084
Ваще пох*й. Может Макасин с галошами враждовал, мы не в теме.
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nik55
1581518857
понятно кто сжег-----бомжи грелись
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Axe111
1581524450
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОВОСТЬ
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paracetamol
1581524960
Атас! В Питер свини просочились!
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Hektor 84
1581543011
Это футбольная новость?
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