Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита» Макасина

    Заводящий фанатской трибуны «Зенита» Александр Румянцев (Макасин) подтвердил, что его автомобиль сожгли неизвестные.

    «Как раз сейчас общаюсь с полицией по поводу поджога моего автомобиля», – сказал Макасин, передает «Р-Спорт».

    Ранее о поджоге автомобиля Румянцева сообщил в твиттере бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

    • Макасин принимал активное участие в съемке выпуска шоу «КраСавы» о притеснении фанатов в России, опубликованном в декабре.

    Выпуск «КраСавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из ютуба

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +916

      acor94 6 минут назад

      Слишком шумит по ночам видимо, соседи отплатили. Сразу говорю, не нужно придумывать сказки про заказ, обычная бытовуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      arok 12 минут назад

      Та рядом Кокорин пьяный небыл замечен случайно?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8332

      parevg > arok 7 минут назад

      Нее, у него другие методы - стулом по голове.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2491

      alarm 21 минуту назад

      ходит слух, что рядом были замечены нежвачные парнокопытные

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4721

      Persona_non_Grata > alarm 17 минут назад

      Трепещи !!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75453
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru