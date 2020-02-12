В Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита» Макасина

Слишком шумит по ночам видимо, соседи отплатили. Сразу говорю, не нужно придумывать сказки про заказ, обычная бытовуха.
Заводящий фанатской трибуны «Зенита» Александр Румянцев (Макасин) подтвердил, что его автомобиль сожгли неизвестные.
«Как раз сейчас общаюсь с полицией по поводу поджога моего автомобиля», – сказал Макасин, передает «Р-Спорт».
Ранее о поджоге автомобиля Румянцева сообщил в твиттере бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
- Макасин принимал активное участие в съемке выпуска шоу «КраСавы» о притеснении фанатов в России, опубликованном в декабре.
Выпуск «КраСавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из ютуба