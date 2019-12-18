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    • Выпуск «КраСавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из ютуба

    Выпуск «КраСавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из ютуба

    Новый выпуск шоу «КраСава», автором которого является экс-форвард клубов РПЛ Евгений Савин, был удален с ютуба.

    Двухчасовой выпуск был посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

    В качестве экспертов выступают активные и авторитетные фанаты «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», бывший работник по борьбе с экстремизмом, а также представители РФС и другие.

    «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube», – заявляет об отсутствии ролика видеохостинг.

    • В 19 туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
    • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или чуть позднее.
    • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2019 08:25
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    Комментарии (30)
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    Lesha VV
    1576660712
    Отличное видео . Правда матка , как говориться . Кто не успел , зайдите в его группу в контакте . Там пока ещё не удалили.
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    Flydis
    1576660791
    Не так давно в песне Би-2 было приглушено слово "протесты", а сейчас удаляют видео, где фанаты пытаются донести о происходящем беспределе со стороны правоохранителей. Штошшш...дядюшка Оруэлл нам всем машет рукой и улыбается.
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    порт
    1576660985
    дерьмократия.
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    BRO_football
    1576661812
    Вряд ли во всем этом замешана политика. В последнее время правила на Ютубе сильно ужесточились. И скорее всего из-за них и пришлось удалить видео. Те, кто смотрит много различных каналов на Ютубе, поймёт о чём я говорю.
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    Spartak Piter
    1576666211
    Они в наглую уже шпарят. И у Борзыкина ночью удалили про газпром и дзюбу и фанатов.
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    vka1970
    1576666956
    https://yadi.sk/i/0XTnDeIS1xI6kw Кто хочет посмотреть, копируйте, вставляйте и смотрите.Газпромовцы уже все берега перешли.Здесь они нам рассказывают, что задерживали только тех кто хулиганил, матерился и безобразия нарушал, а по факту беспредел абсолютный.Будем дальше терпеть ???
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    Питерский князь
    1576673497
    Слово фанатов, для меня ничего не значит. Я, прнемаю слово "болельщик".
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    DOCTOR PENALTY
    1576673745
    Респект Женьку - цель достигнута! *****
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    3a zenit
    1576677971
    хайпанул
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    ologreds
    1694987692
    numo593707
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