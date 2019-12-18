Выпуск «КраСавы» о притеснении фанатов в России властями был удален из ютуба

Новый выпуск шоу «КраСава», автором которого является экс-форвард клубов РПЛ Евгений Савин, был удален с ютуба.

Двухчасовой выпуск был посвящен проблемам во взаимоотношениях футбольных фанатов в России с правоохранительными органами и властью.

В качестве экспертов выступают активные и авторитетные фанаты «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», бывший работник по борьбе с экстремизмом, а также представители РФС и другие.

«Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube», – заявляет об отсутствии ролика видеохостинг.