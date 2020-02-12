Тренер Армении Хашманян ушел в отставку. Он проработал три месяца

Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян покинул свой пост.
Соглашение с 52-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию, сообщает твиттер Федерации футбола Армении.
- Хашманян ранее тренировал «Арарат», «Гандзасар», «Киликию», «Бананц», «Алашкерт», а также сборные Армении U-19 и U-21.
- В октябре сборная Армении осталась без главного тренера после отставки Армена Гюльбудагянца.
Сборную Армении возглавил Хашманян. Перед этим армянская федерация футбола отказала Григоряну
Источник: твиттер Федерации футбола Армении