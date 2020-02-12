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  • Тренер Армении Хашманян ушел в отставку. Он проработал три месяца

Тренер Армении Хашманян ушел в отставку. Он проработал три месяца

12 февраля 2020, 12:43
2

Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян покинул свой пост.

Соглашение с 52-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию, сообщает твиттер Федерации футбола Армении.

Сборную Армении возглавил Хашманян. Перед этим армянская федерация футбола отказала Григоряну

Источник: твиттер Федерации футбола Армении
Отбор ЧЕ-2020 Армения
Комментарии (2)
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Boeung777
1581502194
Чувствую, под Григоряна местечко расчистили.
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RJM555
1581507362
Надо было сразу Григоряна ставить не знаю чего армяне умничают Александр толковый тренер
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