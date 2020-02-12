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  • Озил – о возможном уходе из «Арсенала»: «Посмотрим, что будет дальше»

Озил – о возможном уходе из «Арсенала»: «Посмотрим, что будет дальше»

12 февраля 2020, 07:37

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал о своих планах на будущее.

  • Немецкий футболист выступает за клуб из Лондона с 2013 года.
  • В этом сезоне он провел 15 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей.
  • Его контракт с «Арсеналом» летом 2023 года.

«Не знаю, что будет дальше. Я не вижу будущего. Но я буду отдавать всего себя ради команды, чтобы добиваться успехов. Посмотрим, что произойдет», – сказал Озил.

Озил: «Сейчас «Арсенал» более сплоченная команда, чем раньше»

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
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