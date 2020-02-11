Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мещеряков: «На совете директоров «Локомотива» вопрос контракта Семина не поднимался. Совета еще не было»

Мещеряков: «На совете директоров «Локомотива» вопрос контракта Семина не поднимался. Совета еще не было»

11 февраля 2020, 13:19
1

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о непродлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Кто что сказал про контракт Семина – не знаю. Может, это был совет директоров какой-то другой организации, но на совете директоров «Локомотива» этот вопрос не поднимался. Совет директоров не собирался. Ближайший будет тогда, когда появятся текущие вопросы, но тема контракта Семина на нем подниматься не будет. Кому могут быть выгодны такие слухи? У нас много талантливых людей», – сказал Мещеряков.

  • Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
  • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
  • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

Семин: «Совет директоров «Локо» не продлит мой контракт? Спросите лучше у них»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антибиотик
1581438980
Противники Семина в совдире конечно могут проголосовать за отставку главного тренера, но готовы ли они под нового тренера выделить деньги? Это Палыч может работать с тем, что есть и молодежь готовить, а другой придет сразу со своими запросами на трансферы. А у руля грузин-жмот. Да и самое хреновое, что в совдире всем плевать на футбол. А Палыч уже половину сезона отыграл без нападающих и каждую игру думает, как бы найти 11 игроков для основы. Скамейки нет совсем. Единственный плюс в этом бардаке это шанс для молодежи.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+