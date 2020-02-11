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    Мещеряков: «На совете директоров «Локомотива» вопрос контракта Семина не поднимался. Совета еще не было»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о непродлении контракта с главным тренером команды Юрием Семиным.

    «Кто что сказал про контракт Семина – не знаю. Может, это был совет директоров какой-то другой организации, но на совете директоров «Локомотива» этот вопрос не поднимался. Совет директоров не собирался. Ближайший будет тогда, когда появятся текущие вопросы, но тема контракта Семина на нем подниматься не будет. Кому могут быть выгодны такие слухи? У нас много талантливых людей», – сказал Мещеряков.

    • Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
    • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
    • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

    Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

    Семин: «Совет директоров «Локо» не продлит мой контракт? Спросите лучше у них»

    Источник: Sport24

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