France Football: «Ливерпуль» в январе предлагал 35 миллионов за вингера «Вильярреала» Чуквуэзе

Во время зимнего трансферного окна «Ливерпуль» предпринял попытку купить вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквуэзе.
По информации France Football, английский клуб сделал предложение о трансфере нигерийца в размере 35 миллионов евро.
В «Ливерпуле» считают, что 20-летний футболист стал бы идеальной заменой для Джердана Шакири, который больше не входит в планы тренерского штаба.
Сообщается, что «Вильярреал» ответил отказом мерсисайдцам, рассчитывая выручить от продажи Чуквуэзе не менее 65 миллионов.
- В текущем сезоне фланговый нападающий забил четыре гола и сделал четыре ассиста в 26 матчах.
- Контракт Чуквуэзе с «Вильярреалом» рассчитан до 2023 года.
Источник: France Football