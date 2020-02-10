France Football: «Ливерпуль» в январе предлагал 35 миллионов за вингера «Вильярреала» Чуквуэзе

Во время зимнего трансферного окна «Ливерпуль» предпринял попытку купить вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквуэзе.

По информации France Football, английский клуб сделал предложение о трансфере нигерийца в размере 35 миллионов евро.

В «Ливерпуле» считают, что 20-летний футболист стал бы идеальной заменой для Джердана Шакири, который больше не входит в планы тренерского штаба.

Сообщается, что «Вильярреал» ответил отказом мерсисайдцам, рассчитывая выручить от продажи Чуквуэзе не менее 65 миллионов.