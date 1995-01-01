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    Кинг: «Я верил, что трансфер в «Манчестер Юнайтед» случится. Он стал бы воплощением мечты»

    Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг рассказал, что для него значит несостоявшийся зимний трансфер в «Манчестер Юнайтед». Норвежец – воспитанник манчестерцев.

    «Я верил, что трансфер случится. Я приехал в Англию в 16 лет, чтобы достичь цели, и хотел сделать это в «Юнайтед». Это не происходило, и я решил уйти. Не знаю, почему трансфер из «Борнмута» не состоялся.

    Сейчас я наслаждаюсь игрой за нынешний клуб. Однако переход в «Юнайтед» стал бы воплощением мечты. Теперь же намерен отдавать всего себя «Борнмуту», – сказал Кинг TV2.

    • 28-летний Кинг стоит на рынке 20 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ норвежец провел 15 матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • «Борнмут» в таблице идет на два очка выше зоны вылета.

    Источник: TV2

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3874

      vladik12 56 минут назад

      Игало лучше, все правильно "Юнайтед" сделал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1247

      Павел Буре 1 час назад

      всякий шлак собирают

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