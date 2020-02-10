Кинг: «Я верил, что трансфер в «Манчестер Юнайтед» случится. Он стал бы воплощением мечты»

Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг рассказал, что для него значит несостоявшийся зимний трансфер в «Манчестер Юнайтед». Норвежец – воспитанник манчестерцев.

«Я верил, что трансфер случится. Я приехал в Англию в 16 лет, чтобы достичь цели, и хотел сделать это в «Юнайтед». Это не происходило, и я решил уйти. Не знаю, почему трансфер из «Борнмута» не состоялся.

Сейчас я наслаждаюсь игрой за нынешний клуб. Однако переход в «Юнайтед» стал бы воплощением мечты. Теперь же намерен отдавать всего себя «Борнмуту», – сказал Кинг TV2.