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  • Кинг: «Я верил, что трансфер в «Манчестер Юнайтед» случится. Он стал бы воплощением мечты»

Кинг: «Я верил, что трансфер в «Манчестер Юнайтед» случится. Он стал бы воплощением мечты»

10 февраля 2020, 12:57
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Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг рассказал, что для него значит несостоявшийся зимний трансфер в «Манчестер Юнайтед». Норвежец – воспитанник манчестерцев.

«Я верил, что трансфер случится. Я приехал в Англию в 16 лет, чтобы достичь цели, и хотел сделать это в «Юнайтед». Это не происходило, и я решил уйти. Не знаю, почему трансфер из «Борнмута» не состоялся.

Сейчас я наслаждаюсь игрой за нынешний клуб. Однако переход в «Юнайтед» стал бы воплощением мечты. Теперь же намерен отдавать всего себя «Борнмуту», – сказал Кинг TV2.

  • 28-летний Кинг стоит на рынке 20 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ норвежец провел 15 матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
  • «Борнмут» в таблице идет на два очка выше зоны вылета.

Источник: TV2
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Манчестер Юнайтед Борнмут Кинг Джошуа
Комментарии (2)
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Павел Буре
1581329396
всякий шлак собирают
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vladik12
1581332465
Игало лучше, все правильно "Юнайтед" сделал.
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