Дзюба: «Хочется сделать требл с «Зенитом» – чемпионство, Кубок и Суперкубок»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих целях и задачах.

«Наверное хотел бы обойти Кержакова по голам за сборную. Побыть какое-то время тем легендарным парнем, который очень много забил. Готов 200 забить голов. И 33 – за один сезон. Наверное, такие цифры. Если не добьюсь, то не уйду разочарованным.

Хочется стать чемпионом. Сделать требл: чемпионство, Кубок и Суперкубок. Тоже было бы круто. Стать второй раз подряд лучшим ассистентом. Такого, вроде, никто раньше в нашем чемпионате не делал. Тоже, наверное, прикольно. Такие мини-цели.

Главное, избегать травм. И продолжать получать удовольствие от футбола. Каким-то балластом не хочу себя чувствовать. Не хочу доигрывать, мучая себя и людей», – сказал Дзюба.

Форвард «Зенита» забил 24 гола за сборную России, у Кержакова – 30.

По итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ Дзюба лидирует в бомбардирской гонке (11 мячей) и в рейтинге ассистентов (9 результативных передач).

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