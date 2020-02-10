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  • Дзюба: «Хочется сделать требл с «Зенитом» – чемпионство, Кубок и Суперкубок»

Дзюба: «Хочется сделать требл с «Зенитом» – чемпионство, Кубок и Суперкубок»

10 февраля 2020, 11:18
19

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих целях и задачах.

«Наверное хотел бы обойти Кержакова по голам за сборную. Побыть какое-то время тем легендарным парнем, который очень много забил. Готов 200 забить голов. И 33 – за один сезон. Наверное, такие цифры. Если не добьюсь, то не уйду разочарованным.

Хочется стать чемпионом. Сделать требл: чемпионство, Кубок и Суперкубок. Тоже было бы круто. Стать второй раз подряд лучшим ассистентом. Такого, вроде, никто раньше в нашем чемпионате не делал. Тоже, наверное, прикольно. Такие мини-цели.

Главное, избегать травм. И продолжать получать удовольствие от футбола. Каким-то балластом не хочу себя чувствовать. Не хочу доигрывать, мучая себя и людей», – сказал Дзюба.

  • Форвард «Зенита» забил 24 гола за сборную России, у Кержакова – 30.
  • По итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ Дзюба лидирует в бомбардирской гонке (11 мячей) и в рейтинге ассистентов (9 результативных передач).

Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

Дзюба: «Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (19)
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ц
1581324471
харя потрещит
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Волька
1581324860
немытое рыло треснет
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Hektor 84
1581326596
В Европе треблом называют чемпионство, кубок и победа в еврокубке. А эта деревяшка что то путает. А еще Кержака обогнать по годам хочет. Кержак забивал не только сан Марино и люксембургам.
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kolyma999
1581331213
Зенит не команда.Это вообще не обсуждается.Сборище бомжей не может быть командой
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NEFTyanick
1581335031
скажите деревянному что супер кубок он уже проиграл, какой нах требл
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JTherry
1581335729
дзюпа, вместе с треблом триппер на подхвати... если не добьешься, болельщики не разочаруются)
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Vis-ok
1581336974
Люди которые по полю не бегают а стоят, травм не получают
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Граф2019
1581339851
Ой !- сказал Моуриньо, и засунул Дзюбу в одно место...
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klim2m
1581341564
ктоб сомневался все вам дадут)) и 5 пенальтей в придачу и еще лучшим напом станешь, ))) Только вот кто на это все смотреть будет ????
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Владислав Vlad
1581347786
Хренебл...
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