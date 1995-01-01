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    Дзюба: «Хочется сделать требл с «Зенитом» – чемпионство, Кубок и Суперкубок»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих целях и задачах.

    «Наверное хотел бы обойти Кержакова по голам за сборную. Побыть какое-то время тем легендарным парнем, который очень много забил. Готов 200 забить голов. И 33 – за один сезон. Наверное, такие цифры. Если не добьюсь, то не уйду разочарованным.

    Хочется стать чемпионом. Сделать требл: чемпионство, Кубок и Суперкубок. Тоже было бы круто. Стать второй раз подряд лучшим ассистентом. Такого, вроде, никто раньше в нашем чемпионате не делал. Тоже, наверное, прикольно. Такие мини-цели.

    Главное, избегать травм. И продолжать получать удовольствие от футбола. Каким-то балластом не хочу себя чувствовать. Не хочу доигрывать, мучая себя и людей», – сказал Дзюба.

    • Форвард «Зенита» забил 24 гола за сборную России, у Кержакова – 30.
    • По итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ Дзюба лидирует в бомбардирской гонке (11 мячей) и в рейтинге ассистентов (9 результативных передач).

    Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

    Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

    Дзюба: «Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +927

      Hektor 84 11 минут назад

      В Европе треблом называют чемпионство, кубок и победа в еврокубке. А эта деревяшка что то путает. А еще Кержака обогнать по годам хочет. Кержак забивал не только сан Марино и люксембургам.

      0
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      Рейтинг: +73

      Волька 40 минут назад

      немытое рыло треснет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      alarm > Волька 17 минут назад

      у тебя тренированный рыльник, не переживай)

      0
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      Рейтинг: +158

      ц 46 минут назад

      харя потрещит

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