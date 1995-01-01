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    Джан – о поражении от «Байера»: «Боруссии» надо играть грязнее, надо научиться фолить»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан назвал причины поражения команды в матче 21-го тура Бундеслиги от «Байера» (3:4).

    «Мы слишком легко получали контратаки. Я здесь всего неделю. Но команда, которая действительно обладает отличным потенциалом, должна научиться одному – надо играть грязнее, фолить.

    Все вместе должны защищаться – от защитников до нападающих. Я верю в эту команду, это узнал еще на тренировках, хоть их и было немного. Буду выкладываться во что бы то ни стало, помогать команде – ведь я могу играть лучше. Это в будущем увидите», – цитирует Джана Kicker.

    • Джан забил второй гол «Боруссии» при счете 1:1.
    • Хавбек перешел из «Юве» в «Боруссию» в конце января.

    Бундеслига. «Байер» победил «Боруссию» со счетом 4:3, забив в концовке два гола за минуту

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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