Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Нефтехимик», Анюков и Тимофеев получили удаления

Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Нефтехимик», Анюков и Тимофеев получили удаления

8 февраля 2020, 14:14
2

В контрольном матче «Крылья Советов» выиграли у «Нефтехимика» со счетом 2:1.

На гол Мераби Уридии самарцы ответили мячами Егора Голенкова и Никиты Чернова.

В первом тайме были удалены Александр Анюков и Артeм Тимофеев. Однако из-за товарищеского статуса встречи «Крыльям» не пришлось играть в меньшинстве.

Товарищеский матч

Крылья Советов (Самара) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Уридия, 2; 1:1 – Голенков, 34; 1:2 – Чернов, 84.

«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46), Анюков (Мияйлович, 22), Лысцов, 9Бурлак, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Чернов, 34), Кабутов, Иванов, Евинов, Голенков.

Удаления: Анюков, 16; Тимофеев, 24 – нет.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нефтехимик
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1581163344
Анюков ещё то рыло костоломая, минусуйте бомжеградовские рылы.
Ответить
Sviro
1581173439
Биииин!!! Выиграли у команды ниже рангом!!! ЖОПА - место для команды!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+