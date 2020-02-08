Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Нефтехимик», Анюков и Тимофеев получили удаления

В контрольном матче «Крылья Советов» выиграли у «Нефтехимика» со счетом 2:1.

На гол Мераби Уридии самарцы ответили мячами Егора Голенкова и Никиты Чернова.

В первом тайме были удалены Александр Анюков и Артeм Тимофеев. Однако из-за товарищеского статуса встречи «Крыльям» не пришлось играть в меньшинстве.

Товарищеский матч

Крылья Советов (Самара) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Уридия, 2; 1:1 – Голенков, 34; 1:2 – Чернов, 84.

«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46), Анюков (Мияйлович, 22), Лысцов, 9Бурлак, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Чернов, 34), Кабутов, Иванов, Евинов, Голенков.

Удаления: Анюков, 16; Тимофеев, 24 – нет.