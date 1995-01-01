Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Нефтехимик», Анюков и Тимофеев получили удаления

    В контрольном матче «Крылья Советов» выиграли у «Нефтехимика» со счетом 2:1.

    На гол Мераби Уридии самарцы ответили мячами Егора Голенкова и Никиты Чернова.

    В первом тайме были удалены Александр Анюков и Артeм Тимофеев. Однако из-за товарищеского статуса встречи «Крыльям» не пришлось играть в меньшинстве.

    Товарищеский матч

    Крылья Советов (Самара) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Уридия, 2; 1:1 – Голенков, 34; 1:2 – Чернов, 84.

    «Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46), Анюков (Мияйлович, 22), Лысцов, 9Бурлак, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Чернов, 34), Кабутов, Иванов, Евинов, Голенков.

    Удаления: Анюков, 16; Тимофеев, 24 – нет.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +830

      Frankfurt Am Main 38 минут назад

      Анюков ещё то рыло костоломая, минусуйте бомжеградовские рылы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75411
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru