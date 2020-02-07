Кашшаи: «Возможно, я единственный в Европе менеджер, у которого был опыт работы с VAR»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал об обучении российских арбитров работе с системой VAR.

«Возможно, я единственный в Европе менеджер, у которого был опыт работы с VAR. Я завершил карьеру недавно и много работал с системой. У меня есть опыт, я хочу с ним поделиться. VAR — отличное нововведение, но нам надо много работать, чтобы научиться использовать его как надо.

Многие думают, что VAR — это очень просто, что система сразу решит все проблемы. На самом деле, это сложно. Нужно организовать все технически и обучить большое количество людей. Поэтому мы и работаем с утра до вечера на наших сборах», – сказал Кашшаи.

Александр Егоров покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря.

покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря. 9 января на его место назначили венгра Виктора Кашшаи.

Он судил финал Лиги чемпионов-2011.

Кашшаи – о VAR: «Прятать ошибки не станем»