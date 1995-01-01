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    Кашшаи: «Возможно, я единственный в Европе менеджер, у которого был опыт работы с VAR»

    Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал об обучении российских арбитров работе с системой VAR.

    «Возможно, я единственный в Европе менеджер, у которого был опыт работы с VAR. Я завершил карьеру недавно и много работал с системой. У меня есть опыт, я хочу с ним поделиться. VAR — отличное нововведение, но нам надо много работать, чтобы научиться использовать его как надо.

    Многие думают, что VAR — это очень просто, что система сразу решит все проблемы. На самом деле, это сложно. Нужно организовать все технически и обучить большое количество людей. Поэтому мы и работаем с утра до вечера на наших сборах», – сказал Кашшаи.

    • Александр Егоров покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря.
    • 9 января на его место назначили венгра Виктора Кашшаи.
    • Он судил финал Лиги чемпионов-2011.

    Кашшаи – о VAR: «Прятать ошибки не станем»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13968

      bset 8 минут назад

      Нужно добавить как в АПЛ - на какой предмет просмотр производится. Добавило бы открытости.

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