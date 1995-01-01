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    Кашшаи – о VAR: «Прятать ошибки не станем»

    Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о системе видеоповторов VAR.

    «Я был бы несказанно рад, если бы видеоповторы появились лет десять назад. Потому что тогда я избежал бы тех трех-четырех ошибок, которые совершил в своей карьере.

    К сожалению, работа судьи вызывает реакцию, только когда совершается ошибка. О хорошем не говорят, это никого не волнует. Задача – убрать этот негатив.

    Конечно, прятать ошибки не станем. Да, я уже видел некоторые эпизоды, в которых принимались неверные решения. И даже VAR не исключит все ошибки. Это не чудо, не инъекция, вылечивающая раз и навсегда все болезни. Потому что VAR – это тоже люди.

    Будут спорные моменты, когда возникнет дискуссия, следует ли вмешиваться видеоассистенту или нет. РФС сделает все возможное, чтобы пояснить, как работает VAR. Главное, чтобы с помощью VAR избежать тех трех-пяти серьезнейших ошибок, которые выпадают во время карьеры на долю каждого судьи и которые попадают в заголовки», – заявил глава судейства.

    • Александр Егоров покинул пост руководителя департамента судейства РФС 27 декабря.
    • 9 января на его место назначили венгра Виктора Кашшаи.
    • Он судил финал Лиги чемпионов-2011.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9219

      Cules2013 43 минуты назад

      В общем-то сказал правильно - главная задача ВАР избегать крупных ошибок. Ну а главная текущая проблема - быстродействие.

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