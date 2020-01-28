Кашшаи – о VAR: «Прятать ошибки не станем»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о системе видеоповторов VAR.

«Я был бы несказанно рад, если бы видеоповторы появились лет десять назад. Потому что тогда я избежал бы тех трех-четырех ошибок, которые совершил в своей карьере.

К сожалению, работа судьи вызывает реакцию, только когда совершается ошибка. О хорошем не говорят, это никого не волнует. Задача – убрать этот негатив.

Конечно, прятать ошибки не станем. Да, я уже видел некоторые эпизоды, в которых принимались неверные решения. И даже VAR не исключит все ошибки. Это не чудо, не инъекция, вылечивающая раз и навсегда все болезни. Потому что VAR – это тоже люди.

Будут спорные моменты, когда возникнет дискуссия, следует ли вмешиваться видеоассистенту или нет. РФС сделает все возможное, чтобы пояснить, как работает VAR. Главное, чтобы с помощью VAR избежать тех трех-пяти серьезнейших ошибок, которые выпадают во время карьеры на долю каждого судьи и которые попадают в заголовки», – заявил глава судейства.