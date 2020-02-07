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  • Павлюченко – о дубле сборной Англии: «Хиддинк и Корнеев хотели убрать меня из команды перед матчем»

Павлюченко – о дубле сборной Англии: «Хиддинк и Корнеев хотели убрать меня из команды перед матчем»

7 февраля 2020, 15:12
5

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как его чуть не выгнали из национальной команды за день до матча с Англией в отборе Евро-2008.

«За два дня до игры Хиддинк неожиданно дал нам выходной. Но перед отдыхом команда запланировала ужин в отеле. А если Гус сказал быть – значит, вариантов нет. Я опоздал на него – встал в мертвую пробку на Садовом.

Звоню Бородюку в панике: «Генрихович, я опаздываю. Что делать»? Он: «Бросай машину, бросай ключи – все бросай и быстрее в метро». А я стоял в среднем ряду: ни вправо, ни влево двинуться не мог. Машину бросить посреди дороги никак. В общем, кое-как доехал. Ужин уже прошел.

Потом узнал, что Хиддинк и Корнеев хотели отправить меня домой. Но Бородюк сказал Гусу: «Не надо его убирать из команды – игра важная. Ромка может выйти и забить. Оставь его. Шанс дадим». Позже Хиддинк мне все время говорил: «Хорошо, что я тебя оставил», – приводит слова Павлюченко пресс-служба сборной России.

  • 17 октября 2007 года дубль Павлюченко принес сборной России победу над Англией со счетом 2:1.

Источник: твиттер сборной России
Россия Россия Англия Павлюченко Роман Хиддинк Гус
Комментарии (5)
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bset
1581079259
Павлюченко был хорошо, но команда была единым организмом. До сих пор вспоминаю тот навал на штрафную, когда англичане просто не знали, как отбиться. Пушка Березуцкого и добивание Павлюченко. Тогда была гордость за команду - наконец-то стали более-менее сильные команды обыгрывать. А потом позор с Израилем и отскок против Андорры. Вот это команда была...)
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