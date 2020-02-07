Павлюченко – о дубле сборной Англии: «Хиддинк и Корнеев хотели убрать меня из команды перед матчем»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как его чуть не выгнали из национальной команды за день до матча с Англией в отборе Евро-2008.

«За два дня до игры Хиддинк неожиданно дал нам выходной. Но перед отдыхом команда запланировала ужин в отеле. А если Гус сказал быть – значит, вариантов нет. Я опоздал на него – встал в мертвую пробку на Садовом.

Звоню Бородюку в панике: «Генрихович, я опаздываю. Что делать»? Он: «Бросай машину, бросай ключи – все бросай и быстрее в метро». А я стоял в среднем ряду: ни вправо, ни влево двинуться не мог. Машину бросить посреди дороги никак. В общем, кое-как доехал. Ужин уже прошел.

Потом узнал, что Хиддинк и Корнеев хотели отправить меня домой. Но Бородюк сказал Гусу: «Не надо его убирать из команды – игра важная. Ромка может выйти и забить. Оставь его. Шанс дадим». Позже Хиддинк мне все время говорил: «Хорошо, что я тебя оставил», – приводит слова Павлюченко пресс-служба сборной России.