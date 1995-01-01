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    Павлюченко – о дубле сборной Англии: «Хиддинк и Корнеев хотели убрать меня из команды перед матчем»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как его чуть не выгнали из национальной команды за день до матча с Англией в отборе Евро-2008.

    «За два дня до игры Хиддинк неожиданно дал нам выходной. Но перед отдыхом команда запланировала ужин в отеле. А если Гус сказал быть – значит, вариантов нет. Я опоздал на него – встал в мертвую пробку на Садовом.

    Звоню Бородюку в панике: «Генрихович, я опаздываю. Что делать»? Он: «Бросай машину, бросай ключи – все бросай и быстрее в метро». А я стоял в среднем ряду: ни вправо, ни влево двинуться не мог. Машину бросить посреди дороги никак. В общем, кое-как доехал. Ужин уже прошел.

    Потом узнал, что Хиддинк и Корнеев хотели отправить меня домой. Но Бородюк сказал Гусу: «Не надо его убирать из команды – игра важная. Ромка может выйти и забить. Оставь его. Шанс дадим». Позже Хиддинк мне все время говорил: «Хорошо, что я тебя оставил», – приводит слова Павлюченко пресс-служба сборной России.

    • 17 октября 2007 года дубль Павлюченко принес сборной России победу над Англией со счетом 2:1.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13968

      bset 50 минут назад

      Павлюченко был хорошо, но команда была единым организмом. До сих пор вспоминаю тот навал на штрафную, когда англичане просто не знали, как отбиться. Пушка Березуцкого и добивание Павлюченко. Тогда была гордость за команду - наконец-то стали более-менее сильные команды обыгрывать. А потом позор с Израилем и отскок против Андорры. Вот это команда была...)

      2
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      Рейтинг: +4002

      Добрый Бобер > bset 23 минуты назад

      И как вишенка на торте ТА ИГРА с Голландией.

      1
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      Рейтинг: +13968

      bset > Добрый Бобер 21 минуту назад

      Вишенкой на торте была игра Хорватии с Англией. После героической победы над Англией растеряли очки с аутсайдерами. А Голландия - это уже совсем другая история)

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      Рейтинг: +387

      vmonomah17 > bset 16 минут назад

      Согласен, но в то время Англия полумертвая была.
      А так у наших отличный состав был, долимитный.

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      Рейтинг: +13968

      bset > vmonomah17 10 минут назад

      Полумертвая Англия, полумертвая Испания, полумертвый Реал. Всё полумертвое лучше нашего живого. Так что не показатель. Тем более банка Руни в первом тайме.

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