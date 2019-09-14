«Реал» впервые в сезоне проиграл дома и впервые пропустил четыре мяча при Зидане

Поражение в 1/4 финала Кубка Испании от «Реал Сосьедада» (3:4) – первое для «Реала» в сезоне на своем поле. По ходу встречи мадридцы уступали со счетом 1:4.

Впервые под руководством главного тренера Зинедина Зидана «Реал» пропустил четыре гола в одном матче. Впервые француз возглавил команду в 2016 году.