«Реал» впервые в сезоне проиграл дома и впервые пропустил четыре мяча при Зидане

Физрук сдулся как и мауринья,
Теперь будет обычным середняком! Гыгы
Поражение в 1/4 финала Кубка Испании от «Реал Сосьедада» (3:4) – первое для «Реала» в сезоне на своем поле. По ходу встречи мадридцы уступали со счетом 1:4.
Впервые под руководством главного тренера Зинедина Зидана «Реал» пропустил четыре гола в одном матче. Впервые француз возглавил команду в 2016 году.
- Уже известно три полуфиналиста Кубка: «Мирандес», «Гранада», «Реал Сосьедад».
- «Реал Сосьедад» в Примере идет восьмым.
- «Реал» в чемпионате Испании лидирует.