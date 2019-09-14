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    «Реал» впервые в сезоне проиграл дома и впервые пропустил четыре мяча при Зидане

    Поражение в 1/4 финала Кубка Испании от «Реал Сосьедада» (3:4) – первое для «Реала» в сезоне на своем поле. По ходу встречи мадридцы уступали со счетом 1:4.

    Впервые под руководством главного тренера Зинедина Зидана «Реал» пропустил четыре гола в одном матче. Впервые француз возглавил команду в 2016 году.

    • Уже известно три полуфиналиста Кубка: «Мирандес», «Гранада», «Реал Сосьедад».
    • «Реал Сосьедад» в Примере идет восьмым.
    • «Реал» в чемпионате Испании лидирует.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2069

      Борат 6 минут назад

      Физрук сдулся как и мауринья,
      Теперь будет обычным середняком! Гыгы

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      Рейтинг: +1805

      playsh 17 минут назад

      Когда-то всё заканчивается.Главное,что бы продолжения не было.Думаю,Зидан быстро всё вернёт на круги своя.

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