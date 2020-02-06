Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Сосьедада», в матче семь голов

«Реал» не смог пробиться в полуфинал Кубка Испании, проиграв баскам. У хозяев один из голов забил Марсело.

У «Реал Сосьедада» дублем отметился Александер Исак. Он также отдал голевой пас на Микеля Мерино, а Мартин Эдегор открыл счет после добивания, случившегося после удара Исака.

Кубок Испании. 1/4 финала

Реал – Реал Сосьедад – 3:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдегор, 22; 0:2 – Исак, 54; 0:3 – Исак, 56; 1:3 – Марсело, 59; 1:4 – Мерино, 69; 2:4 – Родриго, 81; 3:4 – Начо, 90+3.

Удаления: нет – Горосабель, 90+6 (вторая ж.к.).

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