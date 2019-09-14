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    Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Сосьедада», в матче семь голов

    «Реал» не смог пробиться в полуфинал Кубка Испании, проиграв баскам. У хозяев один из голов забил Марсело.

    У «Реал Сосьедада» дублем отметился Александер Исак. Он также отдал голевой пас на Микеля Мерино, а Мартин Эдегор открыл счет после добивания, случившегося после удара Исака.

    Кубок Испании. 1/4 финала

    Реал – Реал Сосьедад – 3:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эдегор, 22; 0:2 – Исак, 54; 0:3 – Исак, 56; 1:3 – Марсело, 59; 1:4 – Мерино, 69; 2:4 – Родриго, 81; 3:4 – Начо, 90+3.

    Удаления: нет – Горосабель, 90+6 (вторая ж.к.).

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9296

      Cules2013 12 минут назад

      Ух как зашёл новый регламент Кубка. Так держать. Теперь не хуже, чем в Англии интриги и сенсации.

      0
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      Рейтинг: +2069

      Борат 28 минут назад

      Бугага!
      Нагнули сливочную клоаку!
      Вот умора!!!
      Но стыдно за спартак!
      Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9298

      DeStar 38 минут назад

      Жесткий матч) правда смотрел только второй тайм но жесть) спекталь прям, но реал млять .. как пропустить 3 гола от басков со всех трех ударов в створ? ну жесть же, где защита) явно сезон теперь будет без трофеев, про лч молчу, ну в ла лиге как получится , барса тоже на спаде и на травмах, но и такая барса больше котируется в чемпионы нежели такой реал как по мне

      3
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      ...
      Рейтинг: +37167

      portero > DeStar 22 минуты назад

      Барса тоже никакая (плюс травмы), так что Реал вполне может остаться первым.

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