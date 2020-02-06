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  • Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Сосьедада», в матче семь голов

Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Сосьедада», в матче семь голов

6 февраля 2020, 22:55
25

«Реал» не смог пробиться в полуфинал Кубка Испании, проиграв баскам. У хозяев один из голов забил Марсело.

У «Реал Сосьедада» дублем отметился Александер Исак. Он также отдал голевой пас на Микеля Мерино, а Мартин Эдегор открыл счет после добивания, случившегося после удара Исака.

Кубок Испании. 1/4 финала

Реал – Реал Сосьедад – 3:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдегор, 22; 0:2 – Исак, 54; 0:3 – Исак, 56; 1:3 – Марсело, 59; 1:4 – Мерино, 69; 2:4 – Родриго, 81; 3:4 – Начо, 90+3.

Удаления: нет – Горосабель, 90+6 (вторая ж.к.).

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Реал Сосьедад
Комментарии (25)
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DeStar
1581019036
Жесткий матч) правда смотрел только второй тайм но жесть) спекталь прям, но реал млять .. как пропустить 3 гола от басков со всех трех ударов в створ? ну жесть же, где защита) явно сезон теперь будет без трофеев, про лч молчу, ну в ла лиге как получится , барса тоже на спаде и на травмах, но и такая барса больше котируется в чемпионы нежели такой реал как по мне
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Cules2013
1581020576
Ух как зашёл новый регламент Кубка. Так держать. Теперь не хуже, чем в Англии интриги и сенсации.
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_MATRIX_
1581021690
Мощно долбанули сливочных.
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zigbert
1581096728
Выиграл Реал да не тот.
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