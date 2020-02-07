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Материалы

Реал - Реал Сосьедад

06.02.2020, Четверг, 21:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Кубок, 1/4 финала Реал - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 3:1 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:30 Реал 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
10 февраля, суббота 22:45 Реал 5:2 Реал Сосьедад
4 тур
17 сентября, воскресенье 21:45 Реал Сосьедад 1:3 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 22:45 Реал 3:0 Реал Сосьедад
1 тур
21 августа, воскресенье 21:15 Реал Сосьедад 0:3 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 17:00 Реал Сосьедад 0:1 Реал
17 тур
30 декабря, среда 18:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 18:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
2 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 4:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 0:4 Реал
13 тур
9 ноября, суббота 19:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 3:3 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:00 Реал 4:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 23:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
11 тур
29 октября, суббота 23:59 Реал Сосьедад 0:1 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
3 тур
18 сентября, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:2 Реал
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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan 7 февраля 2020, 03:35

    Эдегор молодчага, Сосьедад с победой)

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