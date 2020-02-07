Реал - Реал Сосьедад

Эдегор молодчага, Сосьедад с победой)
|14 тур
|23 ноября, суббота
|23:00
|Реал
|3:1
|Реал Сосьедад
|14 тур
|23 ноября, суббота
|23:00
|Реал
|3:1
|Реал Сосьедад
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|19:30
|Реал Сосьедад
|3:1
|Реал
|18 тур
|6 января, воскресенье
|20:30
|Реал
|0:2
|Реал Сосьедад
|23 тур
|10 февраля, суббота
|22:45
|Реал
|5:2
|Реал Сосьедад
|4 тур
|17 сентября, воскресенье
|21:45
|Реал Сосьедад
|1:3
|Реал
|20 тур
|29 января, воскресенье
|22:45
|Реал
|3:0
|Реал Сосьедад
|1 тур
|21 августа, воскресенье
|21:15
|Реал Сосьедад
|0:3
|Реал
|36 тур
|30 апреля, суббота
|17:00
|Реал Сосьедад
|0:1
|Реал
|17 тур
|30 декабря, среда
|18:00
|Реал
|3:1
|Реал Сосьедад
|21 тур
|31 января, суббота
|18:00
|Реал
|4:1
|Реал Сосьедад
|2 тур
|31 августа, воскресенье
|23:00
|Реал Сосьедад
|4:2
|Реал
|32 тур
|5 апреля, суббота
|22:00
|Реал Сосьедад
|0:4
|Реал
|13 тур
|9 ноября, суббота
|19:00
|Реал
|5:1
|Реал Сосьедад
|37 тур
|26 мая, воскресенье
|22:00
|Реал Сосьедад
|3:3
|Реал
|18 тур
|6 января, воскресенье
|20:00
|Реал
|4:3
|Реал Сосьедад
|30 тур
|24 марта, суббота
|23:00
|Реал
|5:1
|Реал Сосьедад
|11 тур
|29 октября, суббота
|23:59
|Реал Сосьедад
|0:1
|Реал
|22 тур
|6 февраля, воскресенье
|21:00
|Реал
|4:1
|Реал Сосьедад
|3 тур
|18 сентября, суббота
|23:55
|Реал Сосьедад
|1:2
|Реал
Эдегор молодчага, Сосьедад с победой)