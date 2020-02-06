«Амкар» – новому губернатору: «У нас есть отличная идея по поднятию Вашего рейтинга. Мы всегда рады возродиться»

Твиттер «Амкара» поздравил с назначением на пост врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и предложил вернуть клубу профессиональный статус.

«ВРИО губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин.

Уважаемый Дмитрий Николаевич, поздравляем Вас с назначением! У нас есть для Вас отличная идея по поднятию Вашего рейтинга в крае перед грядущеми выборами губернатора. Обращайтесь, мы всегда рады возродиться!» – написали пермяки.