«Амкар» – новому губернатору: «У нас есть отличная идея по поднятию Вашего рейтинга. Мы всегда рады возродиться»

Твиттер «Амкара» поздравил с назначением на пост врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и предложил вернуть клубу профессиональный статус.
«ВРИО губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин.
Уважаемый Дмитрий Николаевич, поздравляем Вас с назначением! У нас есть для Вас отличная идея по поднятию Вашего рейтинга в крае перед грядущеми выборами губернатора. Обращайтесь, мы всегда рады возродиться!» – написали пермяки.
- «Амкар» прекратил существование в 2018 году.
- Основали клуб в 1994 году.
- Главное достижение – четвертое место в РПЛ в 2008 году.
Источник: твиттер «Амкара»