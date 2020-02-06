Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Амкар» – новому губернатору: «У нас есть отличная идея по поднятию Вашего рейтинга. Мы всегда рады возродиться»

«Амкар» – новому губернатору: «У нас есть отличная идея по поднятию Вашего рейтинга. Мы всегда рады возродиться»

6 февраля 2020, 21:27
3

Твиттер «Амкара» поздравил с назначением на пост врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и предложил вернуть клубу профессиональный статус.

«ВРИО губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин.

Уважаемый Дмитрий Николаевич, поздравляем Вас с назначением! У нас есть для Вас отличная идея по поднятию Вашего рейтинга в крае перед грядущеми выборами губернатора. Обращайтесь, мы всегда рады возродиться!» – написали пермяки.

  • «Амкар» прекратил существование в 2018 году.
  • Основали клуб в 1994 году.
  • Главное достижение – четвертое место в РПЛ в 2008 году.

Источник: твиттер «Амкара»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1581014371
сейчас будут у него денег просить и он им даст, а через 1-2 клуб опять ищезнет и смысл
Ответить
Олег1204
1581024744
Не любитель нынешнего правительства, но накой хрен эти клубы финансируют из бюджета? Во всем цивилизованном мире они сами зарабатывают и неплохо это делают, взять хотя бы Уфу. Стабильно, раз в полгода продадут игрока и живут этим
Ответить
zigbert
1581097541
Хороший был клуб. Крепкий. Но для его возрождения нет предпосылок.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+