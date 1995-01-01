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    «Амкар» – новому губернатору: «У нас есть отличная идея по поднятию Вашего рейтинга. Мы всегда рады возродиться»

    Твиттер «Амкара» поздравил с назначением на пост врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и предложил вернуть клубу профессиональный статус.

    «ВРИО губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин.

    Уважаемый Дмитрий Николаевич, поздравляем Вас с назначением! У нас есть для Вас отличная идея по поднятию Вашего рейтинга в крае перед грядущеми выборами губернатора. Обращайтесь, мы всегда рады возродиться!» – написали пермяки.

    • «Амкар» прекратил существование в 2018 году.
    • Основали клуб в 1994 году.
    • Главное достижение – четвертое место в РПЛ в 2008 году.

    Источник: твиттер «Амкара»

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4525

      серега кашин 18 минут назад

      сейчас будут у него денег просить и он им даст, а через 1-2 клуб опять ищезнет и смысл

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