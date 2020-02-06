Кокорин: «От кого сейчас зависит мое будущее? Только от меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, проходящий сборы с «Зенитом-2», высказался о своем будущем.

– Успели привыкнуть к требованиям главного тренера и адаптироваться в коллективе?

– Да, конечно. Все молодцы, стараются. Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде. Понятно, что им тяжеловато – они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше. Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.

– Мне показалось, вы очень легко нашли взаимопонимание с партнерами в игре с «Гремио».

– Мы привыкаем друг к другу, наигрываем связи. Хорошо, что выиграли, настроение было хорошее.

– По ходу игры вы сменили три амплуа. Где чувствовали себя наиболее комфортно?

– Конечно, удобнее всего играть ближе к чужим воротам, но я понимаю, что тренерский штаб преследует свои цели, смотрят ребят, поэтому меня и попросили играть на нескольких позициях.

– Здоровье в порядке? Ничего не беспокоит?

– Нет, абсолютно все хорошо.

– Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?

– Только от меня.

– Ни от чего и ни от кого другого?

– Да, именно так, – сказал Кокорин.

В январе «Сочи» объявил об аренде Кокорина.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

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