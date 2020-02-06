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  • Кокорин: «От кого сейчас зависит мое будущее? Только от меня»

Кокорин: «От кого сейчас зависит мое будущее? Только от меня»

6 февраля 2020, 16:32
12

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, проходящий сборы с «Зенитом-2», высказался о своем будущем.

– Успели привыкнуть к требованиям главного тренера и адаптироваться в коллективе?

– Да, конечно. Все молодцы, стараются. Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде. Понятно, что им тяжеловато – они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше. Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.

– Мне показалось, вы очень легко нашли взаимопонимание с партнерами в игре с «Гремио».

– Мы привыкаем друг к другу, наигрываем связи. Хорошо, что выиграли, настроение было хорошее.

– По ходу игры вы сменили три амплуа. Где чувствовали себя наиболее комфортно?

– Конечно, удобнее всего играть ближе к чужим воротам, но я понимаю, что тренерский штаб преследует свои цели, смотрят ребят, поэтому меня и попросили играть на нескольких позициях.

– Здоровье в порядке? Ничего не беспокоит?

– Нет, абсолютно все хорошо.

– Скажите, от кого сейчас зависит ваше будущее?

– Только от меня.

– Ни от чего и ни от кого другого?

– Да, именно так, – сказал Кокорин.

  • В январе «Сочи» объявил об аренде Кокорина.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

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Источник: Bobsoccer
Зенит Кокорин Александр
Комментарии (12)
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серега кашин
1580996617
да так и должно быть с любым игроком
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oyabun
1580997387
Ох и лукавит Саша. Если б только от него всё зависило, не находился бы в Зените 2, где совсем не место игроку сборной России. По факту как раз наоборот, от самого игрока ничего не зависит.
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Viper for CSKA
1580997503
Хотелось бы, чтобы это было так, но, боюсь, что это всё же необходимое лукавство.
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vmonomah17
1580998518
Будущее кокоши зависит от газпрома. Куда скажут - туда и поедет. Если со здоровьем все ок, то чего он в суде плакался, что инвалидом останется и без ноги?
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Hektor 84
1581000586
Зависит от Кокоши. Если в одностороннем порядке расторгнет контракт. Но он на это не пойдет, смелости не хватит. Нет у Кокоши яиц! Та и мне кажется пи.здешь инфа про маленькую зарплату. Если бы была действительно маленькая давно бы разорвал договор. Скорее всего нам чего то не договаривают.
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daqo30
1581005046
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dafo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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alex1951
1581007797
Моподец...понимаешь. однако начинать реабилитацию морально-волевых качеств желательно с клуба ,,Звезда,, тоже ,кстати, Питер...зона ,,запад,, Так что смотри ,клуб Звезда , и ты ,,звезда,, - все идеально подходит,дерзай,учи молодежь...успехов!
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