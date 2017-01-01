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    Кучаев: «Сейчас я в ЦСКА наполовину защитник, наполовину нападающий»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев порассуждал о том, какая позиция на поле для него наиболее удобна.

    «Нет позиции, где бы мне было непривычно играть. Я играл на многих. В любом случае каждая позиция – это новый опыт, который не пройдeт даром.

    Обычно я играл полузащитника или нападающего. Здесь же играю крайнего защитника: наполовину защитник, наполовину нападающий, потому что требования к крайним защитникам у нас очень высокие. Не сказал бы, что я играю именно в обороне», – сказал 21-летний футболист.

    • Кучаев – воспитанник ЦСКА.
    • За основу армейцев хавбек дебютировал в апреле 2017 года.
    • В его активе 65 матчей, один гол и четыре ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

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