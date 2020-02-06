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  • Кучаев: «Сейчас я в ЦСКА наполовину защитник, наполовину нападающий»

Кучаев: «Сейчас я в ЦСКА наполовину защитник, наполовину нападающий»

6 февраля 2020, 10:00
4

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев порассуждал о том, какая позиция на поле для него наиболее удобна.

«Нет позиции, где бы мне было непривычно играть. Я играл на многих. В любом случае каждая позиция – это новый опыт, который не пройдeт даром.

Обычно я играл полузащитника или нападающего. Здесь же играю крайнего защитника: наполовину защитник, наполовину нападающий, потому что требования к крайним защитникам у нас очень высокие. Не сказал бы, что я играю именно в обороне», – сказал 21-летний футболист.

  • Кучаев – воспитанник ЦСКА.
  • За основу армейцев хавбек дебютировал в апреле 2017 года.
  • В его активе 65 матчей, один гол и четыре ассиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (4)
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SIRIUS 2002
1580978228
Современный футбол мля..
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vladimir-7
1580983800
Кучаев: "Наполовину защитник, наполовину нападающий", в среднем ты полузащитник.
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De_Frenki
1581000442
не рыба не мясо короче
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