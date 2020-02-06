Кучаев: «Сейчас я в ЦСКА наполовину защитник, наполовину нападающий»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев порассуждал о том, какая позиция на поле для него наиболее удобна.

«Нет позиции, где бы мне было непривычно играть. Я играл на многих. В любом случае каждая позиция – это новый опыт, который не пройдeт даром.

Обычно я играл полузащитника или нападающего. Здесь же играю крайнего защитника: наполовину защитник, наполовину нападающий, потому что требования к крайним защитникам у нас очень высокие. Не сказал бы, что я играю именно в обороне», – сказал 21-летний футболист.