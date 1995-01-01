Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Локомотиву» в серии пенальти, Кокорин может уйти в «Балтику»

    «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак».

    ЦСКА выиграл у «Нордшелланда».

    ЦСКА интересен форвард «Флуминенсе», которым интересуются «Реал» и «Барселона».

    Бывший скаут ЦСКА стал главой селекционного отдела «Спартака».

    Кокорин может перейти в «Рубин» или «Балтику».

    ФИФА опровергла слухи об официальном запрете на участие России в ЧМ-2022.

    Кононов возглавил «Ригу».

    Покеттино может сменить Симеоне в «Атлетико».

    «Барселоне» могут разрешить трансфер из-за травм Суареса и Дембеле.

    Президент «Барселоны» обсудил конфликт с Месси и Абидалем их конфликт.

    Эта «Барселона» увязла в скандалах: штраф за Гризманна, увольнение тренера, ссора Месси и спортдиректора

    Источник: «Бомбардир.ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru