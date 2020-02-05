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Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Локомотиву» в серии пенальти, Кокорин может уйти в «Балтику»

5 февраля 2020, 22:14
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Источник: «Бомбардир.ру»
Комментарии (2)
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lotsman
1580971244
Валера сидел на трибуне и, позёвывая, думал - Игра ровна, играют два............
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