Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Локомотиву» в серии пенальти, Кокорин может уйти в «Балтику»

«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак».

ЦСКА выиграл у «Нордшелланда».

ЦСКА интересен форвард «Флуминенсе», которым интересуются «Реал» и «Барселона».

Бывший скаут ЦСКА стал главой селекционного отдела «Спартака».

Кокорин может перейти в «Рубин» или «Балтику».

ФИФА опровергла слухи об официальном запрете на участие России в ЧМ-2022.

Кононов возглавил «Ригу».

Покеттино может сменить Симеоне в «Атлетико».

«Барселоне» могут разрешить трансфер из-за травм Суареса и Дембеле.

Президент «Барселоны» обсудил конфликт с Месси и Абидалем их конфликт.

Эта «Барселона» увязла в скандалах: штраф за Гризманна, увольнение тренера, ссора Месси и спортдиректора