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  • Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Спартак» ⚽

Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Спартак» ⚽

5 февраля 2020, 20:05
34

Завершился матч 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча проходила в Дохе.

Основное время игры завершилось вничью – 1:1. На гол Владислава Игнатьева красно-белые ответили забитым мячом Ильи Гапонова.

В серии пенальти выиграл «Локо».

Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1, 2:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Игнатьев, 28; 1:1 – Гапонов, 49.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тиль, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Локомотив
Комментарии (34)
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Хведя
1580922587
Ну, пусть теперь мясные заявятся на "Копа дель Соль" какой-нить. Надо жа в сезоне хоть что-то выиграть.
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Garrincha58
1580922702
пор...графия
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rash1959
1580922943
голубое братство "усатый" и "убогий" опять впереди планеты всей. В старину убогих жалели, а этих ничуть, жалко их родителей.
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derrik2000
1580923126
Так и не понял по просмотренным матчам КАКОЙ состав будет у Тедеско основой, вернее, какие игроки 2-х составов будут игроками стартового состава. Локо играл как всегда - невыразительно, уповая на индивидуальное мастерство Миранчука и кого-нибудь ещё (Крыковяк, Баринов и пр.). Наши... ((( Если бы не ТРИ запоротых момента во-2-м тайме (два - Гапонов, третий "плод коллектива авторов) смотреть не на что. МАСТЕРСТВА - НОЛЬ! Стенания на то, что вчера Спартак "парашютировался" в беге, поэтому, дескать, устал, НЕ принимается. Мастерство, т. е. культура паса, умение выбрать позицию, как говорится, не пропьёшь. Тяжёлые тренировки могли повлиять на скорость игроков, но уж никак на вышеперечисленные компоненты. Тиль, смотрю, совсем сник, да и Тедеско, похоже, в него уже не верит. Слабохарактерным оказался паренёк: ему ещё "нянька" на поле нужна. Гулиев как всегда - (((. Рассказов, так просто - ОЙ, мама! ((( Соболева оценивать не буду, потому что играет только первый матч с новыми партнёрами. Маслов... парень с характером, но ещё "сырой". В общем, пока, по моему мнению, всё мутно-мутно. И тревожно. Может, Уммяров после восстановления от нагрузок что-то привнесёт в игру команды, но один, как известно, в поле не воин. Даже два (он и Бакаев).
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oyabun
1580923349
Слабая игра в исполнении Спартака. Надеюсь это только из за того, что команда под сильными нагрузками.Отдельно хотелось бы сказать про Глушенкова - очень перспективный парень, быстрый, умный, ему бы еще реализацию подтянуть и цены парню не будет. А пока еще очень сырой, за обе игры запорол 3 стопроцентных момента с выходом один на один на вратаря, а следом еще и пенальти. Зачем ему дали его бить вообще? По предыдущей статистике ударов по воротам разве не было понятно, что и здесь будет фиаско?!
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Дедуктор
1580924734
Однако, год назад при Кононове игра была много более симпатичной. Внятная была игра. Спартак при Тедеско пока очень мутный. Где то на уровне "деррьмо".
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NEONFOL
1580925235
Ладно проиграли по пенкам, бывает, но видели как локомоты радовались товарищеской победе, как будто что-то серьёзное выйграли, хаххах, крыховяк и миранчук отыграли весь матч чтоб совсем уж не обосраться, позор паровозики, вас ростов как тараканов раздавит. Выпустить вратаря по пенальти на серию пенок в товарняке это каким же мелочным надо быть, фу отстой, я и раньше был не в восторге от этих клоунов, а ща вообще подташнивает, больше ни одна команда так не разражает, даже зенит с их бабками и поведением
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Frankfurt Am Main
1580925585
Неспартаковские какая радость для вас, только громко не везжите то голос пропадёт.
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zigbert
1580927422
Локомотив с победой! Спартак в первом тайме играл слабовато. Некоторое преимущество Локомотива ощущалось. Второй тайм был полностью за Спартаком. Не было использовано несколько выходов один на один. И даже был забитый гол ,который судья почему то не засчитал. Этот состав,который был во втором тайме ,пожалуй и будет основным.
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