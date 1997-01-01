Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Спартак» ⚽

Господа, вы себя пожалейте, ну не смотрите товарники...
Берегите нервы, они нам ещё пригодятся.
Завершился матч 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча проходила в Дохе.
Основное время игры завершилось вничью – 1:1. На гол Владислава Игнатьева красно-белые ответили забитым мячом Ильи Гапонова.
В серии пенальти выиграл «Локо».
Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1, 2:4 по пенальти)
Голы: 0:1 – Игнатьев, 28; 1:1 – Гапонов, 49.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тиль, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.
«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер.