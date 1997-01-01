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    Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Спартак» ⚽

    Завершился матч 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча проходила в Дохе.

    Основное время игры завершилось вничью – 1:1. На гол Владислава Игнатьева красно-белые ответили забитым мячом Ильи Гапонова.

    В серии пенальти выиграл «Локо».

    Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1, 2:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Игнатьев, 28; 1:1 – Гапонов, 49.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тиль, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

    «Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2442

      Alekxei Z. 5 минут назад

      Господа, вы себя пожалейте, ну не смотрите товарники...
      Берегите нервы, они нам ещё пригодятся.

      1
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      Рейтинг: +21618

      oyabun 12 минут назад

      Слабая игра в исполнении Спартака. Надеюсь это только из за того, что команда под сильными нагрузками.Отдельно хотелось бы сказать про Глушенкова - очень перспективный парень, быстрый, умный, ему бы еще реализацию подтянуть и цены парню не будет. А пока еще очень сырой, за обе игры запорол 3 стопроцентных момента с выходом один на один на вратаря, а следом еще и пенальти. Зачем ему дали его бить вообще? По предыдущей статистике ударов по воротам разве не было понятно, что и здесь будет фиаско?!

      2
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      Рейтинг: +22885

      gol_kak_sokol > oyabun 9 минут назад

      Глушенков играет в стиле бей-беги, такие игроки бывали в Спартаке раньше, но не надолго.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      Борат 13 минут назад

      Рылы, хорош визжать!!!
      Сядьте в тазик с холодной водой!

      0
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      Рейтинг: +22885

      gol_kak_sokol > Борат 7 минут назад

      Опытом делишься ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +20939

      VVM1964 > gol_kak_sokol 1 минуту назад

      Это точно - он там свою жопу натруженную студит )))

      0
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      Рейтинг: +8269

      parevg 15 минут назад

      С первой победой в этом году!

      1
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      Рейтинг: +7281

      derrik2000 16 минут назад

      Так и не понял по просмотренным матчам КАКОЙ состав будет у Тедеско основой, вернее, какие игроки 2-х составов будут игроками стартового состава.
      Локо играл как всегда - невыразительно, уповая на индивидуальное мастерство Миранчука и кого-нибудь ещё (Крыковяк, Баринов и пр.).
      Наши... (((
      Если бы не ТРИ запоротых момента во-2-м тайме (два - Гапонов, третий "плод коллектива авторов) смотреть не на что.
      МАСТЕРСТВА - НОЛЬ!
      Стенания на то, что вчера Спартак "парашютировался" в беге, поэтому, дескать, устал, НЕ принимается.
      Мастерство, т. е. культура паса, умение выбрать позицию, как говорится, не пропьёшь.
      Тяжёлые тренировки могли повлиять на скорость игроков, но уж никак на вышеперечисленные компоненты.
      Тиль, смотрю, совсем сник, да и Тедеско, похоже, в него уже не верит.
      Слабохарактерным оказался паренёк: ему ещё "нянька" на поле нужна.
      Гулиев как всегда - (((.
      Рассказов, так просто - ОЙ, мама! (((
      Соболева оценивать не буду, потому что играет только первый матч с новыми партнёрами.
      Маслов... парень с характером, но ещё "сырой".
      В общем, пока, по моему мнению, всё мутно-мутно.
      И тревожно.
      Может, Уммяров после восстановления от нагрузок что-то привнесёт в игру команды, но один, как известно, в поле не воин.
      Даже два (он и Бакаев).

      1
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      ...
      Рейтинг: +22885

      gol_kak_sokol > derrik2000 11 минут назад

      Еще Глушенков запорол три 100-процентных момента. Бегать может, а мастерства нет.

      2
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      Рейтинг: +7281

      derrik2000 > gol_kak_sokol 6 минут назад

      О Глушенкове просто уже не успел написать - устал по клавке тыкать. Но запоротые моменты всё таки описал и, по-моему, Гапонова с Глушенковым перепутал. )))

      0
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      Рейтинг: +1338

      rash1959 19 минут назад

      голубое братство "усатый" и "убогий" опять впереди планеты всей.
      В старину убогих жалели, а этих ничуть, жалко их родителей.

      3
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      Рейтинг: +7281

      derrik2000 > rash1959 13 минут назад

      Не жалей. Они детдомовские. )))

      1
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      Рейтинг: +8269

      parevg > rash1959 12 минут назад

      Мне кажется что это один человек. Пишет с двух аккаунтов.

      0
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      Рейтинг: +22885

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Надо решительно убирать многих бесполезных и даже вредных из состава Спартака.

      3
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      Рейтинг: +2060

      Борат 21 минуту назад

      Отпердолили поросей на глазах цорна и федуна! Вот умора!
      Позор крючкохвостым!!!!

      0
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      Рейтинг: +11731

      Garrincha58 23 минуты назад

      пор...графия

      2
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    • ...
      Рейтинг: +620

      Хведя 25 минут назад

      Ну, пусть теперь мясные заявятся на "Копа дель Соль" какой-нить. Надо жа в сезоне хоть что-то выиграть.

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