Кубок «Париматч» Премьер. «Локомотив» в серии пенальти победил «Спартак» ⚽

Завершился матч 2-го тура Кубка «Париматч» Премьер между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча проходила в Дохе.

Основное время игры завершилось вничью – 1:1. На гол Владислава Игнатьева красно-белые ответили забитым мячом Ильи Гапонова.

В серии пенальти выиграл «Локо».

Кубок «Париматч» Премьер. 2-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1, 2:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Игнатьев, 28; 1:1 – Гапонов, 49.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тиль, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер.