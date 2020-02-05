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    Бывший скаут ЦСКА Чистяков возглавил селекционный отдел «Спартака»

    «Спартак» назначил руководителем селекционной службы Антона Чистякова, который работал в ЦСКА на посту координатора селекции.

    «32-летний специалист окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках. Желаем Антону успехов в работе на благо «Спартака»!» – сообщает пресс-служба клуба.

    • Чистяков работал в ЦСКА на протяжении последних семи лет.
    • Карьеру в армейском клубе начинал с должности переводчика.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13905

      bset 1 минуту назад

      В Спартаке работать проще. Игроков для ФНЛ искать не так сложно, как для еврокубков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2052

      Борат 1 час назад

      надеюсь не одну свинью подложит хрякам !
      гы-гы

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