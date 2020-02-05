Бывший скаут ЦСКА Чистяков возглавил селекционный отдел «Спартака»

«Спартак» назначил руководителем селекционной службы Антона Чистякова, который работал в ЦСКА на посту координатора селекции.
«32-летний специалист окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках. Желаем Антону успехов в работе на благо «Спартака»!» – сообщает пресс-служба клуба.
- Чистяков работал в ЦСКА на протяжении последних семи лет.
- Карьеру в армейском клубе начинал с должности переводчика.
Источник: Официальный сайт «Спартака»