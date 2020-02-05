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  • Бывший скаут ЦСКА Чистяков возглавил селекционный отдел «Спартака»

Бывший скаут ЦСКА Чистяков возглавил селекционный отдел «Спартака»

5 февраля 2020, 12:04
15

«Спартак» назначил руководителем селекционной службы Антона Чистякова, который работал в ЦСКА на посту координатора селекции.

«32-летний специалист окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках. Желаем Антону успехов в работе на благо «Спартака»!» – сообщает пресс-служба клуба.

  • Чистяков работал в ЦСКА на протяжении последних семи лет.
  • Карьеру в армейском клубе начинал с должности переводчика.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (15)
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bset
1580898442
В Спартаке работать проще. Игроков для ФНЛ искать не так сложно, как для еврокубков.
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derrik2000
1580902202
Если ЦСКА именно при его непосредственном участии сделал те удачные приобретения, из Южной Америки и Европы, о которых теперь знают все, то тогда правильное назначение.
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Диктор
1580907366
Удачи на новом поприще
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Derzkiy1
1580910922
Скаут из ЦСКА это очень серьезно ! Для Спартака это огромный скачок вперёд будет
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richi
1580919654
Теперь, наверное, и в свинарнике нормалные негритята появятся.
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Lester84
1580921379
Ждем в Спартаке аренды с правом выкупа)))
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Niko
1580961205
Ниче себе, все лишь скаут, 32 года и руководителем отдела. Пожалуй от таких предложений и вправду не отказываются. Ну давай, получится герой, не получится так и останешься, если вниз не скатишься.
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